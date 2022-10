Empoli-Monza, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli sabato 15 ottobre alle ore 15:00. Empoli e Monza si sono affrontati nel campionato 2020/21, trovando il pareggio in entrambe le sfide in Serie B - in generale, l'ultimo successo lombardo contro i toscani in campionato risale al 19 settembre 1999, 1-0 sempre nel torneo cadetto.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Petagna

EMPOLI-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Empoli-Monza, sabato 15 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

L'Empoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide di Serie A contro squadre lombarde, registrando ben nove sconfitte nel parziale: l'unico successo è arrivato contro l'Atalanta lo scorso 21 maggio.

L'Empoli ha perso soltanto una delle ultime otto sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (1-2 v Venezia nel settembre 2021) - completano nel parziale due successi e cinque pareggi - tuttavia l’ultimo clean sheet dei toscani contro squadre provenienti dalla Serie B risale al dicembre 2016 (2-0 v Cagliari).

In quattro partite interne giocate finora in questo campionato, l'Empoli ha raccolto soltanto due punti (2N, 2P), il suo peggior risultato in casa dopo quattro gare in Serie A dal 2003/04, stagione chiusa con la retrocessione in Serie B.

Il Monza arriva da tre successi consecutivi di campionato in cui non ha subito alcun gol: l'ultima squadra neopromossa ad aver ottenuto quattro clean sheet di fila in Serie A è stata il Bologna nel 2016, mentre l'ultima con quattro successi consecutivi è stata la Juventus nel 2008.

L'Empoli ha realizzato il 50% delle sue reti nella Serie A in corso con tiri da fuori area (4/8), la percentuale più alta di marcature dalla distanza nei maggiori cinque campionati europei 2022/23.

Raffaele Palladino ha vinto le sue prime tre panchine di Serie A e potrebbe diventare il primo tecnico ad ottenere il successo in tutte le prime quattro gare assolute nella competizione da Rudi Garcia, nel 2013 con la Roma.

Nell'ultimo turno di campionato, contro il Torino, Mattia Destro ha ritrovato il gol che in Serie A gli mancava da 15 partite - il classe '91 non va a segno per due presenze consecutive nella competizione dall'ottobre 2021, con la maglia del Genoa.

Gianluca Caprari ha realizzato tre gol in sei sfide di Serie A contro l'Empoli (inclusa una doppietta nel dicembre 2018 al Castellani) - tre delle ultime quattro reti nel torneo dell'attaccante sono arrivate in trasferta, compresa l'unica di questo campionato, contro la Sampdoria.

Stefano Sensi è l'unico giocatore del Monza ad aver trovato più di un gol nel campionato in corso (sono infatti otto i marcatori differenti per i nove centri dei lombardi finora) - tuttavia il centrocampista ha giocato cinque gare di massimo campionato contro l'Empoli senza mai trovare gol o assist, e tentando complessivamente una sola conclusione (nel 2018 con la maglia del Sassuolo).

