Empoli-Roma, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli lunedí 12 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Zanetti e quella di Mourinho. La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9V, 3N) e viene da cinque successi consecutivi contro questa avversaria; i giallorossi hanno una serie aperta più lunga di vittorie di fila solo contro il Crotone (sei).

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baldanzi, Destro, Cambiaghi, Tonelli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Darboe, El Shaarawy, Kumbulla, Wijnaldum, Zaniolo

EMPOLI-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Empoli-Roma, lunedi 12 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

La Roma ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Empoli, cioè nel 67% delle occasioni: solo contro il Crotone (83%) ha registrato in percentuale più clean sheet, tra le squadre affrontate almeno tre volte nel periodo (dal 2016/17 in avanti).

L’Empoli ha vinto solo due degli ultimi 12 appuntamenti casalinghi contro la Roma in Serie A (3N, 7P), 1-0 il 16 ottobre 2005 con un gol di Francesco Tavano e 1-0 il 17 febbraio 2007, firmato da Nicola Pozzi.

Nessuna squadra ha pareggiato più incontri interni dell’Empoli nel 2022 in Serie A (sei, come Atalanta e Salernitana) - nel periodo i toscani hanno ottenuto un solo successo (4P), meno di ogni altra formazione (escluse retrocesse e neopromosse).

L'Empoli ha pareggiato quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta da gennaio 2015: in quel caso i toscani arrivarono a cinque, unica volta nella propria storia nel massimo campionato.

La Roma ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (2N, 3P), la metà dei successi che aveva registrato nelle precedenti sette (4V, 2N, 1P).

La Roma è la squadra che ha effettuato meno recuperi offensivi in questo campionato (20); tuttavia la formazione giallorossa è abile a sviluppare il proprio gioco in verticale, in quanto è la seconda squadra ad aver effettuato più attacchi diretti nel corso delle prime cinque giornate (13, dietro solo ai 14 del Milan e ai 16 dell’Atalanta).

L'Empoli è una delle sette squadre dei maggiori cinque campionati europei (l’unica in Serie A) ad aver mandato in gol tre giocatori nati dal 2000 in avanti, insieme ad Arsenal, Barcellona, Lille, Manchester City, Reims e Villarreal: Tommaso Baldanzi, Fabiano Parisi e Martín Satriano.

L’attaccante della Roma Paulo Dybala è il giocatore che è stato coinvolto in più tiri in questa Serie A: 33 (17 conclusioni e 16 passaggi per il tiro di un compagno), da cui sono nati due reti e un assist.

L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha preso parte a sei reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato contro l’Empoli, grazie a quattro gol e due assist - proprio nella sfida più recente contro questa avversaria ha realizzato le sue ultime marcature, una tripletta lo scorso 1 maggio, da subentrato.

