L'Empoli interrompe la breve striscia di due sconfitte consecutive battendo il Sassuolo di misura grazie ad un gol del 19enne Tommaso Baldanzi, frutto del vivaio dei toscani, nel secondo tempo. Al Castellani finisce 1-0 per i padroni di casa, che si portano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione risalendo provvisoriamente in classifica proprio alle spalle degli emiliani di una lunghezza. L'unico neo per la squadra di Paolo Zanetti è l'infortunio nei primissimi minuti del match di Mattia Destro, accasciatosi per un problema al polpaccio: rischia di saltare tutto il resto del 2022.

I neroverdi recriminano due rigori, uno per tempo, per presunti falli di mano. La realtà dice che la formazione di Dionisi si sveglia troppo tardi, alla ricerca di un disperato punto nel finale. Prova da dimenticare per il grande ex di turno Andrea Pinamonti.

Il tabellino

EMPOLI-SASSUOLO 1-0 (primo tempo: 0-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini (56’ Akpa Akpro), Marin, Bandinelli (78’ Haas); Baldanzi (78’ Bajrami); Destro (7’ Lammers), Satriano (78’ Cambiaghi). All: P. Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio (72’ Ceide); Frattesi, Lopez, Thorstvedt (72’ Harroui); D’Andrea (72’ Alvarez), Pinamonti, Traoré (61’ Kyriakopoulos). All. Dionisi.

ARBITRO: Feliciani (di Teramo)

GOL: 64’ Baldanzi

ASSIST: Satriano (E, 1-0)

AMMONITI: Marin (E), Fazzini (E)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 2+5; ammonito l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti.

Tommaso Baldanzi esulta dopo il gol segnato durante Empoli-Sassuolo - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti

30’ – Lammers con il sinistro al volo! L’olandese sfiora il secondo palo e l’Empoli va vicinissimo al gol.

64' - BALDANZI SBLOCCA LA PARTITA, 1-0 EMPOLI! Assist di Satriano, il trequartista 19enne controlla, scarta il difensore e batte Consigli con una potente diagonale.

69' - EMPOLI AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Lammers ha la palla gol, ma il colpo di testa resta a mezzo metro dalla linea. Luperto non concretizza, palla spazzata via.

89' - Cambiaghi arresta l'assalto neroverde e lancia il contropiede. Bajrami la mette in mezzo per Lammers che in scivolata non ci arriva per un soffio.

95' - Sassuolo vicinissimo al pareggio! Vicario esce a vuoto, Alvarez la tocca di testa ma la palla finisce sopra la traversa!

Il momento social

MVP

Tommaso BALDANZI (Empoli) - Gol vittoria e primo classe 2003 - oltre che il più giovane - a segnare più di un gol in questa Serie A. Controllo, finta su cui abbocca il difensore, diagonale imparabile. L'istinto del bomber non manca a questo gioiellino.

Fantacalcio

PROMOSSO - Guglielmo VICARIO (Empoli): non la migliore prestazione della stagione, ma ritrova il clean sheet.

BOCCIATO - Andrea PINAMONTI (Sassuolo): in tanti si aspettavano il gol dell'ex, ma il Pinamonti in maglia neroverde è ancora un lontano parente di quello di una stagione fa proprio all'Empoli.

