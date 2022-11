Empoli-Sassuolo, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-0, deciso dal gol del classe 2003 Tommaso Baldanzi. La gara è stata arbitrata dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, alla sua prima direzione nel massimo campionato. Con questo risultato i toscani si portano a 14 punti in classifica, a distanza di una lunghezza proprio dai neroverdi, fermi nella metà sinistra della graduatoria.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6 – Non la miglior prestazione della stagione dopo gli show contro Milan e Atalanta (giusto per citarne due), ma mantiene inviolata la porta. Le sue uscite rischiano di rivelarsi deleterie.

Tyronne EBUEHI 5,5 – Un paio di magie nella prima frazione, poi la fiammella si spegne.

Ardian ISMAJILI 6,5 – Chiamato in causa sin dall’inizio, fa sempre valere le sue capacità fisiche e aeree, anche se rischia qualcosa per il tocco di braccio tanto recriminato dai neroverdi.

Sebastiano LUPERTO 6,5 – Impeccabile: disinnesca prima Pinamonti e poi Alvarez. Avrebbe anche l'occasione per un possibile raddoppio.

Fabiano PARISI 6,5 – Senza rivali alla sinistra del campo, partecipa in maniera coinvolgente alla manovra offensiva.

Jacopo FAZZINI 6 – Prima chance da titolare per il 19enne, a cui il carattere non manca. Miccia accesa dal 1’, si procura due tiri. Macchia la prestazione col giallo dopo una palla persa, ma è un prospetto interessante.

Dal 56’ Jean-Daniel AKPA AKPRO 6 – Esplosivo a sinistra, anche se avrebbe potuto infierire di più.

Razvan MARIN 6 – Salva il risultato con un intervento in scivolata nel recupero.

Filippo BANDINELLI 6 – Vince il duello con Frattesi per partecipazione in campo, è sufficiente questo.

Dal 78' Nicolas HAAS 6 - Prende parte alla resistenza dell'Empoli nel finale, con attenzione.

Tommaso BALDANZI 7,5 – Gol vittoria e primo classe 2003 - oltre che il più giovane - a segnare più di un gol in questa Serie A. Controllo, finta su cui abbocca il difensore, diagonale imparabile. Gioiellino.

Dal 78' Nedim BAJRAMI 6 - C'è sempre sulle ripartenze dei toscani negli ultimi dieci minuti. Sarebbe potuto arrivare anche un assist.

Martin SATRIANO 6 – Più bravo a chiamare in causa i compagni - come l'assist per il gol partita - meno bravo a finalizzare. Oggi ci ha pensato Baldanzi alle sue spalle, ma l'Empoli fatica a segnare e questo si nota anche dai suoi piedi.

Dal 78' Nicolò CAMBIAGHI 6 - In luce quando ruba palla nella propria area e fa partire il contropiede che avrebbe potuto chiudere le sorti in anticipo.

Mattia DESTRO s.v. – Si accascia dopo cinque minuti per un problema al polpaccio. Il Sassuolo era una preda amata dal 31enne marchigiano.

Dal 7’ Sam LAMMERS 6,5 – Entra e crea la tempesta. Si procura tantissime occasioni, manca solo il gol, che non trova da un paio di mesi.

All. Paolo ZANETTI 6,5 – Il suo Empoli vince con merito, tenendo il pallino dell'incontro per gran parte del tempo. Bravo a non correre ai ripari dopo il gol segnato. Serve però più mira: l'unico tiro in porta è stata proprio la rete decisiva e i toscani hanno segnato più di un gol solo in un'occasione quest'anno.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Incolpevole sul gol subito, piuttosto attento in uscita.

Jeremy TOLJAN 5,5 – I suoi cross non impensieriscono la difesa avversaria.

Martin ERLIC 5,5 - Pasticcia un po' troppo in area, lascia molta luce sulla conclusione in rete di Baldanzi.

Gian Marco FERRARI 5,5 – Aveva fatto valere la sua esperienza a cospetto di un attacco avversario molto giovane, finché non è abboccato nella finta di Baldanzi.

ROGERIO 5,5 – Come l'altro terzino neroverde, cross su cross ma senza mai trovare compagni.

Dal 72' Emil CEIDE 5,5 - Poteva fare di più durante l'assalto finale neroverde, tanti palloni persi.

Davide FRATTESI 5,5 – L'attuale capocannoniere del Sassuolo oggi proprio non c'è in attacco.

Maxime LOPEZ 5,5 – Meno preciso di quanto siamo abituati a conoscerlo. Momento calante della stagione.

Kristian THORSTVEDT 6 – Il più presente nel centrocampo emiliano. Sufficienza ricamata con tanta fatica.

Dal 72' Abdou HARROUI 6 - Un tiro che impegna Vicario nella parata migliore del match.

Luca D’ANDREA 5 – Praticamente invisibile per tutta la partita. Non ci arriva sull'unico pallone che gli passa sopra la testa.

Dal 72' Agustin ALVAREZ 6 - L'ultimo ad arrendersi e uno dei pochi a sforzarsi maggiormente per cercare il pari. Potrebbe trovarlo allo scadere del match, ma il suo colpo di testa è alto.

Andrea PINAMONTI 5 – Nel primo tempo può contare sull'alibi dei compagni imprecisi sull'ultimo passaggio. Ma nella ripresa non ha scuse: umiliato dai suoi ex compagni di squadra.

Hamed Junior TRAORÉ 6 – Torna titolare dopo l’infortunio: impatto discreto sul match, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Dal 61' Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Velenosi i suoi corner nel finale a tinte neroverdi. Se i compagni ci avessero creduto di più, forse sarebbe arrivato il pareggio su palla inattiva.

All. Alessio DIONISI 5 – Passo indietro del suo Sassuolo in attacco. Una settimana fa, nonostante la caratura dell'avversario (Napoli), non si era tirato indietro in attacco. Stavolta invece subisce per quasi tutto l'incontro nei confronti di una rivale alla pari.

