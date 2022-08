Empoli-Verona, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli mercoledí 31 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Zanetti e quella di Cioffi. Empoli e Verona si sono affrontate 10 volte in Serie A e il bilancio tra le due formazioni è in perfetta parità: quattro vittorie per parte e due pareggi, compreso l’1-1 nel marzo 2022 dell’ultimo precedente.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Lammers. All. Zanetti

Indisponibili: Tonelli

Squalificati: -

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi

Indisponibili: Faraoni

Squalificati: -

Empoli-Verona, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Empoli-Verona, mercoledí 31 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Empoli e Verona si sono affrontate 10 volte in Serie A e il bilancio tra le due formazioni è in perfetta parità: quattro vittorie per parte e due pareggi, compreso l’1-1 nel marzo 2022 dell’ultimo precedente.

L’Empoli è imbattuto nelle cinque sfide casalinghe disputate in Serie A contro il Verona e quello di Matteo Cancellieri il 20 marzo 2022 (1-1) è stato il primo gol subito dai toscani in casa contro l’Hellas dopo aver sempre ottenuto il clean sheet nei primi quattro precedenti.

L'Empoli è la squadra che da inizio 2022 ha pareggiato più partite nel massimo campionato italiano (10 su 22) - la squadra toscana ha pareggiato le ultime due gare: in tutta la scorsa stagione di Serie A solo a febbraio aveva registrato due segni X di fila (contro Bologna e Cagliari) e non arriva a tre da marzo 2015.

L'Empoli ha pareggiato le ultime due gare di Serie A giocate al Castellani: i toscani non impattano almeno tre gare consecutive in casa nella competizione dalla stagione 2014/15, quando in panchina sedeva Maurizio Sarri (quattro 0-0 di fila in quell'occasione).

Il Verona ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A in Toscana, tutte con il punteggio di 1-1 - più in generale ha perso soltanto una delle ultime 10 uscite in questa regione nel torneo: 0-1, proprio contro l'Empoli, firmato da Massimo Maccarone il 20 aprile 2016.

Nessun pareggio per l'Empoli nelle ultime otto gare di Serie A giocate di mercoledì (3V, 5P) - l'ultimo risale infatti al 3 febbraio 2016 contro l'Udinese (con la rete di Manuel Pucciarelli nei minuti di recupero a rimontare l'iniziale vantaggio bianconero di Duván Zapata).

Il Verona ha raccolto un punto nelle prime tre partite di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95, solamente due volte non ha conquistato almeno tre punti dopo quattro giornate, nel 1996/97 e nel 2017/18 (un punto in entrambe le occasioni) - in quelle due stagioni la squadra gialloblù è poi retrocessa.

L’attaccante dell’Empoli Mattia Destro è rimasto a secco di gol nelle ultime 13 partite di Serie A e nel massimo campionato ha fatto peggio in due sole occasioni: 14 gare tra maggio 2019 e luglio 2020 e 16 tra marzo 2018 e febbraio 2019.

Liam Henderson è un ex della partita: il centrocampista dell’Empoli ha giocato 32 gare di campionato, tra Serie A e Serie B, con la maglia del Verona, realizzando in totale tre gol; contro i gialloblù non ha mai vinto nel massimo campionato, avendo ottenuto un pareggio e una sconfitta.

La prima rete di Thomas Henry in Serie A è stata proprio contro l’Empoli, l’11 settembre 2021 con la maglia del Venezia; quella toscana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui l’attaccante del Verona riesce a realizzare due gol nel massimo campionato, dopo il Bologna.

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

