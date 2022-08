La Juventus che scenderà in campo a Ferragosto allo Stadium contro il Sassuolo è una squadra già in emergenza, almeno a centrocampo. Le assenze forzate degli infortunati Pogba McKennie , oltre che dello squalificato Rabiot, costringono Allegri a ridisegnare il reparto. L'idea del tecnico livornese sembra quella di affidare la cabina di regia a Locatelli posizionando ai suoi lati Zakaria da una parte e Fagioli dall'altra. Ed è proprio intorno a quest'ultimo che - ovviamente - c'è grande curiosità. Il talento 21enne, reduce da una brillante stagione con la Cremonese conclusasi con la promozione in A dei grigiorossi, è pronto a fare il suo debutto da titolare con la Juve in campionato. Non solo: in settimana Fagioli - secondo quanto riportato da Tuttosport - rinnoverà il contratto con i bianconeri fino al 2026 (l'accordo attuale scade nel 2023). Un attestato di fiducia della società nei confronti del giocatore, che dal canto suo ora ha la grande opportunità di ritagliarsi un po' di spazio in più.

La speranza di Allegri

Per Fagioli non sarà certo semplice scalare le gerarchie in mezzo al campo. Dalla seconda giornata (salvo sorprese di mercato con il Monaco sempre in agguato) tornerà a disposizione Rabiot, e il possibile arrivo di Paredes permetterebbe ad Allegri di spostare Locatelli nel ruolo a lui più congeniale di mezzala. La maglia da titolare contro il Sassuolo rappresenta quindi per il centrocampista piacentino una chance importante da sfruttare nel miglior modo possibile. Se l'esperimento dovesse funzionare, il tecnico potrà dormire sonni più tranquilli, in attesa di riabbracciare Pogba e McKennie e con la speranza (viva più che mai) che il mercato gli porti il tanto agognato regista.

