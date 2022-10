Una giornata storica per il calcio italiano. Maria Sole Ferrieri Caputi ha esordito nella partita Sassuolo-Salernitana come primo arbitro donna nella storia della Serie A. Il fischietto livornese ci ha messo 37' a fischiare il primo rigore. L'episodio ha fatto discutere: sull'1-0 per i neroverdi, Maggiore stende con un lieve tocco Ceide ma per Caputi il contatto è falloso. Il Var non interviene, nonostante le reiterate proteste degli ospiti, e Pinamonti trasforma il 2-0.

Ad

La decisione

Serie A Sassuolo-Salernitana: probabili formazioni e statistiche 29/09/2022 ALLE 17:47

La decisione del fischietto toscano è stata corretta, anche se severa. Durante la telecronaca di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli ha definito il rigore fischiato "corretto ma leggerino". Si poteva dare o meno, Ferrieri Caputi ha deciso di punire l'intervento di Maggiore su Ceide.

Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

Serie A Gravina: "Mondiale ferita ancora aperta. Euro 2032? Serve aiuto dal Governo" 28/09/2022 ALLE 17:47