La 12ª edizione del Report Calcio italiano, sviluppato dal Centro Studi FIGC, in collaborazione con AREL e PwC Italia, presentato su Sky Sport 24, ha evidenziato le urgenze del pallone, ribadite dal presidente Figc, Gabriele Gravina, ovvero "il risanamento dei conti e la crescita sostenibile del sistema calcio che passano da una diversa gestione dei club".

Sull'effetto Covid

"I dati oggi diventano una sorta di monito per quello che è successo durante la pandemia. Siamo passati da un momento di grande criticità per l’indebitamento, in 12 anni abbiamo messo insieme un rosso aggregato di 4,1 miliardi di euro: abbiamo perso un milione di euro al giorno, tutto questo la dice lunga".

Sui conti

"Il 79% delle nostre società ha chiuso in perdita. Negli ultimi 12 anni il nostro mondo praticamente ha raddoppiato il debito, passando da 2,4 a 4,7 miliardi, ma quello che colpisce: nonostante la perdita crescente nel mondo del calcio, il costo del lavoro è aumentato in maniera spropositata rispetto ai ricavi, oggi impatta sui ricavi per il 66% in condizioni normali, purtroppo diventa il 92% al netto delle plusvalenze".

Sui temi caldi

"C’è una sorta di miopia nel non voler prendere coscienza di un insieme di azioni che bisogna porre in essere per rivoluzionare la politica di gestione delle nostre società. Si fa confusione con l’indebitamento e la vera difficoltà di oggi, ovverosia la mancanza di liquidità. Il debito non porta al fallimento, ma la mancanza di liquidità sì. Rinviare il tema della mancanza di liquidità a una data futura porta a conseguenze gravi, è l’anticamera di una prefallibilità. Stiamo cercando di traslare le nuove norme in linea con il FPF: la solvibilità, la politica della sostenibilità finanziaria e la politica del contenimento dei costi. Indice di liquidità? 0,6 è minimo indispensabile, ma faremo di tutto perché gli altri indicatori siano più stringenti".

Sui giovani

"E’ un tema complesso, il talento c’è e lo dimostra lo stage fatto dal nostro ct Mancini, con 54 ragazzi che sono 54 ragazzi che possono tranquillamente militare in Serie A ma giocano pochissimo. Manca l’opportunità per diventare campioni. Se portiamo avanti una politica del risultato sportivo a breve, è evidente che bruciamo le nostre risorse future. È evidente che c’è dispersione del talento, non c’è pazienza e non si crede nei giovani".

Gravina: "Aiutare il calcio vuol dire aiutare l'Italia"

