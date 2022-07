Luka Jovic, uno degli È un grande piacere essere qui e sono felice di vestire questa maglia. Molti giocatori serbi sono venuti a giocare a Firenze e questo mi ha dato grande motivazione. Mi sono allenato durante la pausa e penso di essere arrivato abbastanza in forma. Ho un piccolo problema al polpaccio che non creerà problemi in futuro". Dopo averlo già fatto giocare in amichevole , la Fiorentina ha presentato, uno degli acquisti più pazzi mai fatti dal club viola. Il giocatore è arrivato e si è già messo in luce, ma ha voglia di far vedere quanto sa fare. Per prima cosa, però, i saluti: "".

Uno degli obiettivi è quello di reggere il paragone con Dusan Vlahovic, che alla Fiorentina ha lasciato un bel ricordo: "Lui ha fatto benissimo in Italia e io cercherò di avere lo stesso successo. In nazionale siamo compagni, in Serie A invece saremo avversari e vedremo come andrà. Non ci siamo sentiti dopo la firma, ma ci siamo visti in nazionale e mi ha parlato bene della squadra, dei tifosi, dell'allenatore e della società. Questo mi ha aiutato a scegliere".

Jovic rischia la staffetta con Cabral, ma per lui non è un problema, anzi.

È una persona stupenda e avrà l'occasione per fare bene come a Basilea. La concorrenza può essere uno stimolo e spero che entrambi faremo un'ottima stagione. Sono qui per puntare al quarto o al quinto posto e chiederò a tutti i giocatori di aiutarmi a portare la squadra più in alto possibile.

Infine, un pensiero a Cristiano Ronaldo, visto che indosserà la maglia numero 7: "È la prima volta che lo indosso e spero mi porti fortuna. Mi ispiro a CR7 e spero di fare bene come lui in Italia. Ancelotti? Non ci siamo sentiti. Posso dire che è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi ed è stato un onore averlo come tecnico".

