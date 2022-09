Lo stadio Artemio Franchi fa da cornice al primo dei tre big match che animano questo sabato di Serie A ad alto tasso di spettacolo: di fronte Fiorentina Juventus in una sfida che, sebbene arrivi molto presto (siamo solo alla quinta giornata), mette in palio punti pesanti. I bianconeri di Massimiliano Allegri cercano continuità dopo il successo per 2-0 sullo Spezia e inseguono la prima vittoria esterna della stagione. I viola di Vincenzo Italiano hanno bisogno di trovare un guizzo: nelle ultime tre gare di campionato hanno raccolto solo 2 punti senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Di seguito le scelte dei due tecnici.