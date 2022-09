Fiorentina-Juventus, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze Sabato 3 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Italiano e quella di Allegri. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (79) la Fiorentina in Serie A e che ha realizzato più reti (268) contro la Viola nella massima serie.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Gonzalez, Duncan

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny

FIORENTINA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Fiorentina-Juventus, sabato 3 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (79) la Fiorentina in Serie A e che ha realizzato più reti (268) contro la Viola nella massima serie.

Dopo il successo per 2-0 dello scorso maggio, a Firenze, la Fiorentina potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1998: anche in quell'occasione, entrambe le vittorie arrivarono al Franchi.

La Juventus non vince in casa della Fiorentina, in Serie A, dall'1 dicembre 2018 (3-0 firmato Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo); da allora, la Viola ha infilato due pareggi e una vittoria, e non arriva a quattro match consecutivi senza sconfitte dal 1999 (2V, 2N).

La Fiorentina non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato, l’ultima volta che ha infilato quattro match di fila senza reti all’attivo in Serie A risale al novembre 2020.

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, la Fiorentina potrebbe restare a secco di gol per due gare di fila al Franchi in Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (cinque in quell'occasione).

Considerando le precedenti 15 stagioni di Serie A, solo due volte (quattro su quattro nel 2014/15 e tre su quattro nel 2009/10) la Juventus aveva collezionato almeno tre clean sheets nelle prime quattro partite giocate in campionato.

La Juventus non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte giocate in Serie A; l'ultima volta in cui i bianconeri non hanno segnato per tre gare esterne consecutive nella competizione risale al dicembre 1998, sotto la guida tecnica di Marcello Lippi (l'ultima della striscia fu proprio sul campo della Fiorentina).

Vincenzo Italiano, dopo avere perso le prime tre gare da allenatore contro la Juventus in Serie A, ha trovato il successo nell’ultimo confronto di maggio: l’ultimo tecnico viola in grado di battere due volte di fila i bianconeri nel massimo torneo è stato Luigi Radice, nel 1992.

Dusan Vlahovic ha realizzato 11 gol in 19 match con la Juventus in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria solo Cristiano Ronaldo (14), Gonzalo Higuaín (14) e Paulo Dybala (12) hanno segnato più reti nelle loro prime 20 presenze con i bianconeri nel torneo.

A partire dalla scorsa stagione di Serie A, nessuno ha segnato più di Dusan Vlahovic su punizione diretta in Serie A (tre reti, al pari di Cristiano Biraghi e Lorenzo Pellegrini). Il serbo potrebbe trovare il gol in tre match consecutivi per la prima volta con la Juventus in campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

