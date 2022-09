Allegri verso Fiorentina-Juventus: "Paredes dal 1'? Non lo so. Per Dybala non ho rimpianti. Di Maria può giocare"

SERIE A – La Juventus si prepara per la prossima sfida che la vede di fronte alla Fiorentina, in casa dei viola. La formazione di Allegri ha raccolto 8 punti nelle prime 4 giornate, ha recuperato Di Maria e si può affidare all’ex Vlahovic, che ha trasformato due punizioni, una contro la Roma e una contro lo Spezia. Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa dei temi della partita.