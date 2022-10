Fiorentina-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze lunedí 10 ottobre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Italiano e quella di Sarri. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Lazio (2N, 7P), un 2-0 l’8 maggio 2021, grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic.

Probabili formazioni

Ad

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Jovic, Ikoné. All. Italiano

UEFA Europa Conference League Hearts-Fiorentina 0-3, pagelle: Kouamé, che meraviglia 15 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Sottil, Igor, Barak

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale

FIORENTINA-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Fiorentina-Lazio, lunedí 10 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Lazio (2N, 7P), un 2-0 l’8 maggio 2021, grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro la Fiorentina e non fa meglio contro questa avversaria dal 2013-2015, quando ha registrato quattro clean sheet consecutivi contro i viola.

Nelle ultime sette partite di Serie A tra Fiorentina e Lazio in casa dei toscani non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie viola, un pareggio e quattro successi biancocelesti, incluso quello per 3-0 nella sfida più recente, il 5 febbraio scorso.

La Lazio ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta con Maurizio Sarri alla guida; l’ultima volta che i biancocelesti avevano ottenuto tre successi di fila in campionato senza subire gol risaliva al marzo 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli alla guida).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (3N, 3P), 2-0 contro il Verona lo scorso 18 settembre; in particolare, i viola non hanno trovato il gol in quattro di questi incontri, nella Serie A in corso nessuna squadra ha fatto peggio.

La Lazio ha subito solo cinque gol in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02 (cinque) i biancocelesti avevano incassato così poche reti dopo le prime otto partite stagionali di Serie A - in quel caso non subirono gol nemmeno nella nona gara.

Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove partite casalinghe, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei.

Cristiano Biraghi (149 presenze in Serie A con la Fiorentina) è il difensore ha mandato più volte un compagno al tiro nei cinque grandi campionati europei in corso (25) e considerando solo le occasioni create su palla inattiva è primo assoluto in graduatoria (15, davanti a Lorenzo Pellegrini e Branco van den Boomen con 14) - tuttavia non ha ancora servito neanche un assist in questa Serie A.

La prossima sarà la 300ª presenza in Serie A per Ciro Immobile, che ha segnato 187 gol finora nella competizione, almeno 32 in più di ogni altro giocatore dopo al massimo lo stesso numero di gare tra gli esordienti nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) - dietro di lui figurano Zlatan Ibrahimovic (155 reti, ma in 279 partite) e Hernán Crespo (143 marcature alla 300ª nella competizione).

Solo Kevin De Bruyne (9: 1 rete, 8 assist) è stato coinvolto in più reti di Sergej Milinkovic-Savic (8: 3 reti, 5 assist) tra i centrocampisti nei cinque grandi campionati europei in corso; in particolare, considerando la sola Serie A 2022/23 è il giocatore che ha partecipato a più sequenze su azione terminate con un gol (11).

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

Europa League Le pagelle di Sturm Graz-Lazio 0-0: Milinkovic delude, Romagnoli leader 18 ORE FA