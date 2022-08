Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro la Fiorentina in Serie A, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale). I partenopei avevano vinto altrettante partite di campionato in casa della Viola nelle precedenti nove sfide (5N, 1P).