Fiorentina-Salernitana, match valido per la 14ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Giacomo Bonaventura nel primo tempo e Boulaye Dia e Luka Jovic nella ripresa. La gara è stata arbitrata da Federico La Penna di Roma. Con questo risultato la Fiorentina sale a quota 19 punti in classifica, scavalcando la Salernitana, e portandosi al 10° posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

Pietro TERRACCIANO 6 - Poco impegnato per tutta la partita, può far poco in occasione dell'1-1.

DODO 6.5 - Più reattivo e meno statico rispetto al solito, quasi come se l'assist contro lo Samp lo avesse revitalizzato. Si sovrappone spesso e arriva a rendersi pericoloso in area.

Nikola MILENKOVIC 6 - Primo tempo nel quale sovrasta l'attacco campano, si perde Dia sul gol del pareggio.

IGOR 6.5 - Unica sbavatura in occasione del gol, per il resto forma una discreta coppia con Milenkovic.

Cristiano BIRAGHI 6 - Meno frizzante rispetto alle ultime uscite, il gioco della Fiorentina si sviluppa soprattutto sulla parte opposta (dal 77' Aleksa TERZIC s.v.)

Rolando MANDRAGORA 6 - Corsa e cuore, quello che si richiede ad un centrocampista come lui (dal 77' Antonin BARAK s.v. - ha una buona chance nel finale, ma troppo poco per andare a voto)

Sofyan AMRABAT 6.5 - È il cervello della Fiorentina a centrocampo, corre e imposta dando sicurezza. Metronomo.

Jonathan IKONÉ 7 - Altro assist e scorribande continue, prosegue nel suo momento positivo e la Fiorentina gira a mille quando lui ingrana la marcia giusta.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Apre le marcature servito da Ikoné, nel primo tempo è ovunque tanto da dubitare che ci siano due giocatori con la maglia numero 5 in campo (dall'84' Alfred DUNCAN s.v.)

Christian KOUAMÉ 6 - Spesso risulta frettoloso nelle scelte ma con la sua velocità mette sempre in difficoltà la difesa avversaria (dal 62' Riccardo SAPONARA 7 - Entra ed illumina. Mette in area palloni che gli attaccanti sprecano. Non Jovic però che segna su suo assist. Elemento prezioso di Italiano e fin troppo spesso sottovalutato)

Arthur CABRAL 5.5 - Molto attivo nel primo tempo, sparisce progressivamente nel secondo fino al cambio (dal 77' Luka JOVIC 7 - È l'uomo della provvidenza. Entra e segna decidendo la partita e spedisce al mittente anche qualche critica di troppo. Colpa del carattere, forse. Come il Signor Wolf di Pulp Fiction risolve problemi, come Re Mida tramuta in oro il primo pallone che tocca)

All. Vincenzo ITALIANO 8 - Ad una partita dalla pausa per il Mondiale, la Fiorentina è decima in Serie A e agli spareggi di Conference League. Un bilancio niente male, soprattutto se si considera che la squadra viola ha iniziato a giocare sul serio. Merito di Italiano che forse doveva, lui per primo, prendere confidenza con il doppio impegno. Innesca Jovic al momento giusto stasera e si presenterà a San Siro, domenica, per provare ad andare in vacanza con altri 3 punti pesanti in valigia.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Luigi SEPE 6.5 - Un paio di parate nel primo tempo tengono la squadra a galla. Non ha colpe sui 2 gol presi.

Dylan BRONN 5.5 - L'attacco della Fiorentina lo porta un po' a spasso, ma con quelle frecce là davanti è semplice perdersi.

Flavius DANILIUC 5.5 - Dai suoi piedi arriva la prima vera azione pericolosa della Salernitana, il che è tutto un programma. Pecca ancora di inesperienza ma le qualità ci sono.

Lorenzo PIROLA 5.5 - La serata in ufficio non è semplice, come i compagni di reparto fatica a giungere alla sufficienza.

Pasquale MAZZOCCHI 5.5 - Nicola inizialmente lo mette nei quattro di difesa salvo poi alzarlo dopo mezzora. Polveri bagnate, non si accende mai (dal 74' Domagoj BRADARIC 5.5 - L'unico ammonito della partita. Le opzioni sono due: o è l'unico ad aver Difeso con la D maiuscola oppure effettivamente la Fiorentina stasera vaeva un altro passo. La verità? sta nel mezzo)

Antonio CANDREVA 5 - Non riesce ad accendersi sulla fascia, dai suoi piedi non arriva niente

Tonny VILHENA 5.5 - L'esperimento di metterlo esterno a tutta fascia non va a buon fine. Non è la sua zona del campo, inevitabile il cambio ma non è del tutto colpa sua: dovrebbe giocare più interno (46' Giulio MAGGIORE 6 - Il cognome dice tutto: il suo apporto è, per l'appunto, maggiore rispetto al giocatore rimpiazzato)

Emil BOHINEN 5 - Si perde completamente Ikoné in occasione del primo gol. Spaesato (dal 59' Ivan RADOVANOVIC 6 - Più sostanza con lui in campo, meritava una maglia da titolare)

Lassana COULIBALY 6.5 - Lotta e sgomita a centrocampo, il più attivo della Salernitana per distacco. Nasce da lui l'azione dell'1-1. Indispensabile (dall'84 Erik BOTHEIM s.v)

Krzysztof PIATEK 6 - Fa tanto movimento, ma a vuoto. I compagni non lo cercano mai. Serve l'assist per Dia e si guadagna la sufficienza

Federico BONAZZOLI 5 - Gioca un tempo senza mai farsi vedere. Sale all'onore delle cronache per fare a spazio a Dia ad inizio ripresa (dal 46' Boulaye DIA 7 - Impiega 10 minuti a segnare il gol del pareggio, dà vivacità ad un attacco della Salernitana troppo appesantito da Piatek e Bonazzoli)

All. Davide NICOLA 5 - L'errore è in avvio. Inizia con una specie di 4-4-2 che snatura alcuni giocatori. Mazzocchi perde effervescenza, così come Vilhena a tutta è un po' spaesato. Anche il tandem Piatek-Bonazzoli stenta a trovare intesa. Sacrosanto l'inserimento di Dia, ma sfruttare da subentrante un uomo da 6 gol in 14 partite è un lusso che questa Salernitana non può permettersi.

