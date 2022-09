Fiorentina-Verona, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze domenica 18 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Italiano e quella di Cioffi. Il Verona ha vinto 14 partite di Serie A contro la Fiorentina (20N, 28P), contro nessuna squadra ha fatto meglio – la Viola è anche l’avversaria contro cui i gialloblù hanno realizzato più reti (68).

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Squalificati: Igor

Indisponibili: Dodo, Sottil, Castrovilli, Milenkovic, Gonzalez

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Hien; Terracciano, Ilic, Tameze, Lazovic, Doig; Henry, Lasagna. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Veloso, Ceccherini

FIORENTINA-VERONA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Fiorentina-Verona, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (1V, 4N) e non fa meglio dalla serie record registrata nelle prime 18 sfide tra queste due squadre (1957-1977).

La Fiorentina non vince in casa in Serie A contro il Verona dal 2 dicembre 2013, con quattro pareggi e due sconfitte da allora; tra le avversarie affrontate più di due volte in casa dal 2014 in avanti, la squadra gialloblù è quella contro cui i viola hanno conquistato meno punti (quattro).

La Fiorentina non vince da cinque partite in Serie A (3N, 2P) e non fa peggio da una serie di otto gare senza successi: l’ottava di queste sfide fu proprio contro il Verona, il 19 dicembre 2020 (pareggio 1-1 con reti di Dusan Vlahovic e Miguel Veloso).

La Fiorentina è imbattuta in casa in questo campionato, grazie a una vittoria e due pareggi; i viola non rimangono imbattuti nelle prime quattro gare interne di Serie A dal 2018/19 (quattro successi in quel caso).

Il Verona ha perso tre delle prime sei partite di questo campionato (1V, 2N); in quattro delle ultime cinque occasioni in cui i gialloblù hanno perso almeno quattro delle prime sette gare di Serie A sono retrocessi, unica eccezione il 1999/00.

Il Verona ha conquistato due punti in tre trasferte di questa Serie A e in tre delle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo campionato si è fermato a questo punteggio dopo quattro gare esterne.

Il Verona è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora effettuato una sequenza su azione con almeno 10 passaggi terminata con un tiro o con un tocco in area.

Antonín Barak ha segnato tre gol in tre sfide contro il Verona in Serie A e ha fatto meglio solamente contro il Sassuolo (quattro); il centrocampista della Fiorentina arriva proprio dalla squadra gialloblù, con cui ha realizzato 18 reti in 64 presenze nel massimo campionato.

Josh Doig (18/5/2002) è il più giovane giocatore di questa Serie A ad aver segnato un gol e fornito un assist, mentre nei maggiori cinque campionati europei è terzo tra i difensori, dietro a Nuno Mendes del PSG ed Enzo Tchato Mbiayi del Montpellier.

