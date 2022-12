Calcio

Galliani: "Al calcio serve il tempo effettivo, come nel basket. Due tempi da 30' invece dei 90'"

SERIE A - Adriano Galliani, ad del Monza, si dice a favore di una riforma copernicana di cui si discute molto in questi ultimi tempi: l'introduzione del tempo effettivo: "Si gioca troppo poco e per questo l'unica maniera non è concedere i maxi recuperi come i Mondiali bensì, come nel basket, introdurre il tempo effettivo. Due tempi da 30 minuti. E se il pallone esce si ferma il cronometro".

00:01:22, un' ora fa