Calcio

Galliani: "Il Monza è sotto shock per Pablo Mari, Pessina ha pianto per mezz'ora"

MONZA - Adriano Galliani, ad del club brianzolo, insieme al chirurgo Osvaldo Chiara fa il punto della situazione su Pablo Mari, operato in mattinata dopo essere stato accoltelato ad Assago mentre stava facendo la spesa in un supermercato: "Se non avesse avuto la muscolatura di un'atleta avrebbe avuto guai molto più seri e chissà anche anche morire. Giocatori e staff sono tutti sconvolti".

00:03:14, un' ora fa