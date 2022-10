Calcio

Galliani: "Milan-Monza è la mia vita che mi scorre davanti. Emozioni infinite"

SERIE A - L'amministratore delegato del Monza, intercettato dai cronisti fuori dalla sede della Lega Calcio a Milano, ammette di essere particolarmente emozionato in vista del match di San Siro contro i rossoneri: "Come finisce la partita? Ah non lo so, giuro che non lo so".

00:00:49, 2 ore fa