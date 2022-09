Raffaele Palladino, a cui è stata affidata la Prima Squadra dopo Adriano Galliani ha risposto così: “Venendo qua mi ha chiamato Sacchi: "Ho letto di scelta coraggiosa, ma lo avete fatto anche con me", mi ha detto. Abbiamo portato al Milan un allenatore che non era stato un grande giocatore e che non aveva mai allenato in serie A. Questa la paragonerei molto alla scelta di Sacchi”. In casa Monza è stato il giorno della presentazione del nuovo allenatore, a cui è stata affidata la Prima Squadra dopo l’esonero di Giovanni Stroppa , il condottiero della prima storica promozione in A del club . L’ex calciatore di Juventus e Genoa aveva iniziato la stagione alla guida della Primavera dei brianzoli ed è stato quindi promosso con una decisione inaspettata. Alla domanda del giornalista, che ha chiesto se fosse la scelta più coraggiosa della sua gestione, l’adha risposto così: “”.

Il cambio in panchina, che già si vociferava da settimane, è stato quindi inevitabile. Galliani ne ha parlato così: “Volevo dare un abbraccio a Stroppa, poco più di tre mesi fa ci ha portato in Serie A. È un risultato che ci rende orgogliosi: pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha fatto una domanda legittima: perché mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si può esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici, il Monza è ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica”. L’ex dirigente del Milan crede fortemente nel nuovo allenatore: “Abbiamo scelto Raffaele Palladino, non è un traghettatore. È l'allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso”. I biancorossi occupano l’ultima casella della Serie A dopo 6 giornate, con un solo punto rimediato, tra le polemiche, nell’ultima trasferta di Lecce . Nelle altre sfide, tutte quante perse, il Monza ha mostrato grandi lacune difensive ed è sempre stata poco pericolosa., che già si vociferava da settimane, è stato quindi inevitabile. Galliani ne ha parlato così: “L’ex dirigente del Milan crede fortemente nel nuovo allenatore: “

Infine, Adriano Galliani ha parlato anche del VAR e degli errori dello scorso weekend: “Nel vecchio calcio si diceva che dopo un torto ti facevano un favore. Non ci credevo in quel momento, figuriamoci ora. Il VAR ha ridotto di parecchio gli errori, la tecnologia va utilizzata, lo fanno tutti gli sport. Il Monza non dice nulla sugli arbitri, non mi voglio unire al coro di chi protesta: gli arbitri di Monza-Juventus non risentiranno minimamente del fatto che Candreva abbia tenuto in gioco o meno Bonucci”

