L'Atalanta ha avuto un nucleo di giocatori molto importanti che si è andato assottigliando col tempo. Questa è una fase di transizione, siamo a metà strada tra un rinnovamento deciso e l'andare avanti in questo modo. Io ho dato tutte le strade, le vie possibili: la società mi deve indicare la strada e io devo fare in modo di raggiungere l'obiettivo". Ai microfoni di DAZN, al termine del Abbiamo avuto un pizzico di fortuna a inizio stagione, nelle ultime partite abbiamo incontrato squadre forti come Lazio, Napoli e Inter. Siamo usciti senza i tre punti non sempre giustamente: l'unica partita fatta male è stata a Lecce. Ma quando ci sono prestazioni come quella con l'Inter, si può avere fiducia per il futuro". ". Ai microfoni di DAZN, al termine del lunch match perso contro l'Inter al Gewiss Stadium, Gian Piero Gasperini manda un messaggio piuttosto chiaro alla dirigenza. E sulla partita il tecnico dell'Atalanta dice: "".

Gasperini in conferenza stampa: "Situazione inaccettabile"

Gasperini ha anche parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Inter 2-3: "Non so chi ha dei dubbi sul mio operato, a livello di tifoseria e società non ci sono. A livello di critica sì, non c'è sicuramente un buon rapporto con una parte della stampa locale. Se l'aspettativa è la Champions per noi è molto difficile. Ricordiamo che siamo stati primi per dieci giornate, ora si sta buttando tutto per aria ma io non sono d'accordo. Il programma va condiviso, se lo faccio da solo in casa mia diventa un problema". Infine in conferenza stampa: "Se prendi Hojlund, Okoli e Scalvini devono giocare perché sono giovani di valore, altrimenti scoppia un casino tutte le settimane. Non ci voglio stare in questa situazione, questa situazione non è accettabile. L'unica cosa che ci ha salvato è che siamo partiti forte, altrimenti sarebbe scoppiato un casino".

Sui gol subiti

"Sono molto simili, penso a quello di Osimhen contro il Napoli, dentro l'area piccola con situazioni nate da palla inattiva. Indubbiamente in questo momento abbiamo trovato squadre molto forti in questo, però indubbiamente abbiamo preso un po' troppe reti evitabili. È successo anche a Lecce col primo gol, per tanto tempo non abbiamo subito su queste situazioni e invece ultimamente sì".

Sulla sostituzione di Scalvini al 45'

"Abbiamo cambiato modulo perché si è fatto male Toloi e ho fatto entrare Palomino, giocando a quattro con Scalvini a centrocampo. Ha fatto anche un buon primo tempo, ma volevo portare Koopmeiners in quella posizione".

