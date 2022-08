RedBird è prossima ad instaurarsi ufficialmente. Il closing deve infatti ancora avvenire. Ivan Gazidis, attuale Chief Executive Officer o amministratore delegato dei rossoneri, ha parlato ad Affari & Finanza dei nuovi proprietari: “Cardinale ha grandi capacità nel business dello sport e un’alta reputazione internazionale. Il messaggio che ci hanno trasmesso è la volontà di continuare nel cammino della nostra gestione virtuosa”. Il futuro del Diavolo sarà roseo secondo Gazidis, che ha parlato anche del closing: “Elliott ha grande fiducia nel valore e nell'expertise che Redbird può portare nel club, con l'obiettivo condiviso di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Quando? Venditore e compratore hanno detto che il closing è programmato entro settembre e non vedo elementi tali da modificare la tempistica”. E Gazidis cosa farà? Alcuni pensano che lascerà, lui ha risposto così: “Il tempo giusto per discuterne con la nuova proprietà sarà dopo il closing". Il Milan si inginocchia ai piedi del solito Rafael Leão e del nuovo volto Charles De Ketelaere mentre la gestione di Gerry Cardinale è prossima ad instaurarsi ufficialmente. Il closing deve infatti ancora avvenire., attuale Chief Executive Officer o amministratore delegato dei rossoneri, ha parlato addei nuovi proprietari: “”. Il futuro del Diavolo sarà roseo secondo Gazidis, che ha parlato anche del closing: “”. E Gazidis cosa farà? Alcuni pensano che lascerà, lui ha risposto così: “".

Tra gli obiettivi c’è anche lo stadio di proprietà: “Sono ottimista sulla possibilità di arrivare all'approvazione del progetto finale di uno stadio moderno, capace di accogliere famiglie, donne, bambini e di generare nuovi ricavi. È un architrave del nostro progetto”. L’ad però chiude la porta all’opzione di uno stadio da soli: “È il sogno di molti tifosi, ma bisogna fare i conti con la realtà di un investimento proibitivo per l'equilibrio finanziario di un solo club”.

Infine, si è espresso anche su Paolo Maldini, che per molti è l’artefice degli ultimi successi insieme a Massara: “Non credo servano parole per descrivere il valore culturale e manageriale che Paolo Maldini e Frederic Massara - in particolare la combinazione tra i due - hanno portato al Milan. Paolo Maldini l'ho assunto io non una, ma due o tre volte, compreso l'ultimo rinnovo sul quale ho espresso un parere favorevole alla nuova proprietà”.

