Qualche volta ho pianto. Quando? Inter-Juve, aprile 2018, la partita della mancata espulsione di Pjanic per fallo su Rafinha". Intervistato da Sportweek, Per loro segnò Higuain quasi all'ultimo minuto - dice l'attaccante classe 2003 - e con quella vittoria la Juventus mise le mani sullo scudetto. Io ero a San Siro col mio amico Elio, e scoppiammo in lacrime. Quella sera diventai veramente interista". ". Intervistato da Sportweek, Wilfried Gnonto ripercorre il periodo passato in Italia prima di trasferirsi allo Zurigo, quando militava nelle giovanili dell'Inter : "- dice l'attaccante classe 2003 -".

"Il mio sogno è giocare nel Barcellona"

Ad

Gnonto ha parlato anche del suo futuro: "Penso a lavorare e non so quel che succederà in futuro. Il mio sogno è giocare nel Barcellona. Messi è il mio idolo, anche adesso che è al PSG. Ha fatto tantissimi sacrifici fin da quando ha iniziato, la sua famiglia lo ha sempre sostenuto anche se non era nelle migliori condizioni economiche. Non dimentica le sue origini, non è cambiato nel tempo: nella sua storia rivedo me stesso. E poi, in campo fa cose come nessun altro".

Serie A Maldini-Milan: i dettagli del nuovo contratto dopo il rinnovo 14 MINUTI FA

Mancini: "Gnonto bravo come pochi, ma lasciamolo tranquillo"

Serie A Legale Lukaku: "Romelu sarà il più pagato in A. Addio Abramovich ha..." 21 ORE FA