Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Verona e Milan non pareggiano al Bentegodi in Serie A addirittura dall’1-1 del 17/12/2000 (reti di Emiliano Bonazzoli e Massimo Ambrosini): nelle ultime otto in casa dei veneti tre successi dei padroni di casa e cinque rossoneri, inclusi gli ultimi tre in ordine di tempo.