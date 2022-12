Il fuorigioco semiautomatico è stato adottato con successo nel Mondiale in Qatar e verrà ora importato nei vari campionati nazionali. La velocità e precisione di questo strumento per rilevare gli offside durante le revisioni VAR ha convinto tutti e la Serie A è già pronta a introdurlo alla ripresa della stagione, il prossimo 4 gennaio. Il presidente di Lega Casini ne ha parlato alla Rai: "Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio".

Fuorigioco Estrada Credit Foto Eurosport

Il sistema si basa sul tracciamento degli arti, la cosidetta Limb-tracking technology. Una decina di telecamere seguiranno 29 punti diversi del corpo e invieranno immagini ultradefinite, permettendo di ricostruire la posizione del giocatore rispetto all'avversario in pochi secondi. Non verrà utilizzato anche il chip di tracciamento sul pallone, come avviene in Qatar. Un'innovazione che potrebbe finalmente ridurre il tempo delle pause dovute al check del VAR, che per il fuorigioco dura in alcuni casi anche diversi minuti.

