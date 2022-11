11 – La striscia aperta di vittorie consecutive del Napoli di Spalletti, un traguardo che il tecnico di Certaldo aveva già centrato alla guida della Roma nella stagione 2005-2006. Nella storia del club partenopeo solo Maurizio Sarri con 13 successi di fila nel 2016/17 e nel 2017/18 ha fatto meglio di Spalletti.

13 – Le 13 vittorie totalizzate dal Napoli di Spalletti in queste prime 15 giornate rappresentano il miglior avvio di stagione della storia del club partenopeo. Il Napoli 2017/2018 di Maurizio Sarri – che fino ad oggi eguagliava il cammino di Di Lorenzo e soci dopo 14 turni – si era fermato a 12 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta e 38 punti dopo 15 giornate. Prima di oggi in Serie A solo la Juventus era riuscita a totalizzare 13 successi nelle prime 15 giornate, ai bianconeri è successo quattro volte nella sua storia (1949-1950, 2005/2006, 2013/2014, 2018/2019).

Le squadre che hanno totalizzato più punti dopo 15 giornate di Serie A: solo la prima Juve di CR7 e di Capello meglio del Napoli di Spalletti

43 punti Juventus 2018/19 42 punti Juventus 2005/06 41 punti Napoli 2022/23 40 punti Juventus 2013/14

0 – Le sconfitte dopo 15 giornate di campionato, solo PSG (in campo domani contro l’Auxere) e Benfica (che domani sfiderà il Gil Vicente al Da Luz nell’ultima partita di campionato prima della sosta mondiali), tra le squadre di primissima fascia sono ancora imbattute.

5 – I punti in più ottenuti da questo Napoli 2022/2023 rispetto a quello guidato da Spalletti, 12 mesi fa il Napoli a questo punto della stagione aveva totalizzato 36 punti, totalizzando 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta e vantava una sola lunghezza di vantaggio sulla 2ª in classifica.

Il confronto fra il Napoli di Spalletti 2021/22 e quello attuale dopo 15 giornate

Categorie NAPOLI 2022/23 NAPOLI 2021/22 Punti 41 36 Vantaggio sulla 2^ +11* +1 Vittorie 13 11 Pareggi 2 3 Sconfitte 0 1 Gol fatti 37 32 Gol subiti 12 9

* Il vantaggio sulla 2^ potrebbe ridursi nel caso di successo di Milan. Lazio o Juventus nei match del 14/11, che chiudono la 15ª giornata di Serie A

37 – I gol totalizzati dal Napoli dopo 15 giornate, miglior attacco della nostra Serie A. La squadra di Spalletti non ha trovato la via delle rete solo nel match contro la Fiorentina (28 agosto) e viaggia ad una media di 2,46 gol a partita.

2,73 – La media punti del Napoli dopo 15 giornate di campionato.

13 – I giocatori della rosa ad aver trovato la via del gol in questa annata in Serie A. Nessuna squadra ha fatto meglio fino ad oggi.

La gioia di Kim Man Jae, Lazio-Napoli, Serie A 2022-23, Getty Images Credit Foto Getty Images

31 – Dei 37 gol totali del Napoli, ben 31 sono stati assistiti da passaggi smarcanti di un compagno di squadra. L’83,7% delle reti segnate dai partenopei sono assistite.

272 – I tiri totali tentati dal Napoli, nessuna squadra di Serie A ne ha tentati di più nelle prime 15 giornate.

20 – I gol segnati nella fase a gironi di Champions League, miglior attacco della prima parte di Coppa Campioni 2022/2023.

14 – Le reti segnate dai giocatori subentrati dalla panchina, nei top 5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio.

100% - La percentuale di scontri diretti vinti con le squadre che seguono in classifica: un rendimento da urlo ottenuto oltretutto nonostante tutte le sfide siano state giocate in trasferta.

Il Napoli negli scontri diretti in queste prime 15 giornate di campionato

Lazio-Napoli (3ª giornata) 1-2 Milan-Napoli (7ª giornata) 1-2 Roma-Napoli (11ª giornata) 0-1 Atalanta-Napoli (13ª giornata) 1-2

1 – La sconfitta in 21 partite ufficiali disputate da agosto ad oggi, solo il Liverpool ad Anfield è riuscito a sconfiggere il Napoli in questi primi tre mesi di stagione in cui il rendimento è stato di 18 vittorie, 2 pareggi e 1 k.o.

81 - I punti totalizzati nell'anno solare dal Napoli di Spalletti, capace in 34 partite di campionato di raccogliere 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Nessuna squadra ne ha totalizzati di più nel 2022. Solo nel 2016 con Maurizio Sarri in panchina la formazione partenopea è riuscita ad ottenerne una quota maggiore: 82 punti ma scendendo in campo in 5 occasioni in più (39 match invece di 34).

