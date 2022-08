Un anno fa era finito sul taccuino di Juventus e Milan, poi lo scorso maggio il guizzo del direttore sportivo Giuntoli per prenderlo dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro. Arrivato da quasi sconosciuto, nonostante da due anni fosse inserito tra i migliori talenti d'Europa, a Khvicha Kvaratskhelia sono bastate poche settimane, e poche partite, per prendersi il Napoli e i tifosi azzurri. Non era facile inserirsi nel posto che fu di Lorenzo Insigne, ma a quanto parte i tre gol in due partite e quello al Monza col famoso "tiraggir", il pezzo forte del "Magnifico" ora a Toronto, hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati partenopei, e non solo.

Spalletti lo incoraggia: "Deve sciogliersi"

Kvaratskhelia col secondo e terzo gol nel 4-0 finale, il tecnico Luciano Spalletti ne parla in questi termini: "Ancora deve sciogliersi perché oggi era tesissimo. Sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente. E’ bene che abbia fatto gol in queste due partite e che scarichi la tensione". Comprensibile, per un ragazzo del 2001, figlio d'arte, che è sempre stato considerato un grande talento e che nella scorsa stagione ha dovuto lasciare la Russia e il Rubin Kazan a causa della guerra. Al termine della partita col Monza , griffata dacol secondo e terzo gol nel, il tecnicone parla in questi termini: "Ancora deve sciogliersi perché oggi era tesissimo. Sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente. E’ bene che abbia fatto gol in queste due partite e che scarichi la tensione". Comprensibile, per un ragazzo del, figlio d'arte, che è sempre stato considerato un grande talento e che nella scorsa stagione ha dovuto lasciare la Russia ea causa della guerra.

Spalletti, con cui per ora parla in inglese e in russo, lo sa bene: "E' un grande professionista e un bravo ragazzo, poi ha queste qualità nell’uno contro uno e di vedere la porta. Ha più soluzioni, di destro e di sinistro". Appunto, destro e sinistro, Però le qualità non sono in discussione e, con cui per ora parla in inglese e in russo, lo sa bene: "E' un grande professionista e un bravo ragazzo, poi ha queste qualità nell’uno contro uno e di vedere la porta. Ha più soluzioni, di destro e di sinistro". Appunto, destro e sinistro, i piedi usati per i due gol al Monza

Genio e "regolatezza"

Sì, perchè da quello che raccontano, Khvicha Kvaratskhelia è un ottimo ragazzo, oltre che un talento cristallino. Legato alla sua Georgia e alla famiglia, sta già studiando l'italiano per riuscire ad ambientarsi al meglio in pochi mesi, e ha deciso di vivere lontano dal centro della città per evitare distrazioni, anche se non ha potuto resistere al fascino del caffè, della pizza e degli scorci unici di Napoli. Però il calcio e il suo lavoro vengono prima di tutto, così ha optato per un'abitazione vicino al centro sportivo di Castel Volturno, come aveva fatto anche Hamsik prima di lui, evitando le classiche ville con vista sul mare.

Schivo, riservato e religioso, "Kvaradona" come l'ha già ribattezzato qualcuno, per il momento fa la spola tra casa e "bottega", concedendosi qualche distrazione soltanto con la macchine radiocomandate, una delle sue passioni.

Le esultanze: da Steph Curry alla fidanzata

Kvaratskhelia si è anche fatto notare per le esultanze dopo i gol. Al Bentegodi Stephen Curry, il campione NBA dei Golden State Warriors, e la sua "night, night", l'ormai celebre mossa che "manda a dormire" gli avversari, ripresa da tanti altri calciatori in giro per il mondo nell'ultimo periodo, tra cui Neymar e Dembele. Oltre che per i dribbling, per le giocate utili e spettacolari, per le folate sul campo,si è anche fatto notare per ledopo i gol. Al Bentegodi contro il Verona aveva celebrato la sua prima rete italiana con l'imitazione di, il campione NBA dei Golden State Warriors, e la sua "", l'ormai celebre mossa che "manda a dormire" gli avversari, ripresa da tanti altri calciatori in giro per il mondo nell'ultimo periodo, tra cui

Contro il Monza invece, allo splendido primo gol col destro a giro e la palla in rete dopo il bacio al palo interno, "Kvara" ha baciato lo stemma del Napoli sulla maglia, poi ha baciato il parastinco con la bandiera della sua Georgia, infine davanti alla telecamera ha mimanto uno strano gesto: con le mani ha disegnato la lettera "N" in caratteri georgiani, l'iniziale del nome della fidanzata, al momento ancora in patria per studiare e perchè lui non ha tempo per lei. Ancora quella responsabilità...

Record di gol: meglio di Cavani e Insigne

L'impatto visivo è stato devastante, ma anche i numeri confermano la potenza dello tsunami Kvaratskhelia. Infatti nessun nuovo acquisto del Napoli degli ultimi 10 anni aveva segnato tre gol nelle prime due partite di Serie A. Il georgiano, che ha firmato lo stesso numero di reti su azione di Insigne in tutto lo scorso campionato, ha segnato nelle prime due giornate come fecero Tonelli nel 2017, Callejon nel 2013 e Cavani nel 2010. Nessuno però era mai riuscito a firmare una doppietta: Cavani firmò la prima "solo" alla quinta gara. All'epoca il "Matador" e Callejon fecero tris alla terza gara: uno stimolo in più per Kvaratskhelia, la Fiorentina è già avvisata.

Kvaratskhelia, che intesa con Osimhen: rivivi il golazo in Napoli-Perugia

