Fiorentina-Napoli di domenica scorsa sarà ricordata, purtroppo, per quanto avvenuto fuori dal campo di gioco. Una serata di grande calcio, contraddistinta dall' esordio di Barak dalle chiusure di Kim e dai primi lampi di Raspadori , è stata rovinata da due tifosi dei padroni di casa che in modo molto maleducato si sono rivolti a Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei. Quest'ultimo ha perso la pazienza ed è andato a rispondere alle provocazioni, rischiando di ricevere uno schiaffo da uno, mentre l'altro gli ha lanciato una bottiglietta d'acqua. I due uomini sono stati identificati dalla Digos e rischiano due anni di daspo.

Secondo la Nazione, il tifoso che ha affrontato a muso duro tentando di dare uno schiaffo al tecnico partenopeo, sarebbe un 50enne originario di Scandicci che, al pari di Spalletti, svolgerebbe la mansione di allenatore di calcio. Secondo il quotidiano toscano, infatti, si tratterebbe di un tecnico che allena nelle giovanili di una compagine toscana. In merito a queste indiscrezioni il Tau Altopascio - club della provincia di Lucca, tirato in ballo da diverse ricostruzioni nei media - ha negato che l’uomo protagonista dell’alterco con Spalletti abbia mai ricoperto incarichi nello staff societario della società e non sia di fatto in alcun modo accostabile alla società amaranto. A prescindere da questo dettaglio, resta comunque lo sconcerto per un comportamento inaccettabile a tutte le latitudini e la tristezza se - come pare - il protagonista di questo gesto così squallido ed incivile fosse davvero una persona che nella vita di tutti i giorni insegna sport e i suoi valori ai più piccoli.

Del secondo uomo, che ha tirato la bottiglietta d’acqua, si hanno meno informazioni ma sarebbe un uomo di oltre 70 anni della provincia di Firenze. Nessuno dei due ha rilasciato al momento dichiarazioni, dunque risponderanno delle loro azioni tramite gli avvocati.

