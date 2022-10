Matteo Berrettini di ricevere le chiavi della città di Firenze, è stata anche la cornice di uno strapotere espresso dai biancocelesti ai danni dei viola, Maurizio Sarri, che ha raggiunto Milan e Udinese a quota 20 con il terzo successo consecutivo per 4-0, naviga a gonfie vele grazie ad una difesa finalmente rocciosa (solo 5 gol subiti) e ad un attacco sempre prolifico, e questa non è invece una novità. Perché le squadre allenate dall’ex Napoli e Juventus si sono distinte negli anni per l’alto numero di palle gol create ma anche perché la Lazio nelle ultime stagioni non ha avuto problemi a finalizzare. E questo è molto merito di Ciro Immobile, che proprio lunedì sera ha segnato il 188° gol in Serie A, che aveva solo sfiorato a Cremona e contro lo Spezia (rigore sbagliato) e che gli consente ora di raggiungere Signori, Del Piero (il suo idolo) e Gilardino ed entrare nella top 10 dei marcatori all-time del campionato italiano. La nona giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo tra Fiorentina e Lazio al Franchi , che oltre ad essere stata l’occasione perdi ricevere le chiavi della città di Firenze, è stata anche la cornice di uno strapotere espresso dai biancocelesti ai danni dei viola, sempre più in crisi di risultati e di identità . La formazione di, che ha raggiunto Milan e Udinese a quota 20 con il terzo successo consecutivo per 4-0, naviga a gonfie vele grazie ad una difesa finalmente rocciosa (solo 5 gol subiti) e ad un attacco sempre prolifico, e questa non è invece una novità. Perché le squadre allenate dall’ex Napoli e Juventus si sono distinte negli anni per l’alto numero di palle gol create ma anche perché la Lazio nelle ultime stagioni non ha avuto problemi a finalizzare. E questo è molto merito di, che proprio lunedì sera ha segnato il, che aveva solo sfiorato a Cremona e contro lo Spezia (rigore sbagliato) e che gli consente ora di raggiungere Signori, Del Piero (il suo idolo) e Gilardino ed entrare nella

CLASSIFICA MARCATORI ALL TIME - SERIE A

Nome Gol 1) Silvio Piola 280 2) Francesco Totti 250 3) Gunnar Nordahl 224 4) José Altafini 216 4) Giuseppe Meazza 216 6) Antonio Di Natale 208 7) Roberto Baggio 205 8) Kurt Hamrin 190 9) Ciro Immobile 188 9) Alessandro Del Piero 188 9) Giuseppe Signori 188 9) Alberto Gilardino 188

RENDIMENTO INCREDIBILE CON LA LAZIO

Un traguardo molto significativo per il principale riferimento offensivo dei biancocelesti dalla stagione 2016/17, che da quando è nella capitale è sempre andato in doppia cifra in campionato. Ora l’attaccante della Nazionale italiana proverà a lasciarsi alle spalle il trio delle meraviglie. Nel mirino c’è Kurt Hamrin a 190 e poi Roberto Baggio a 205. Ciro ha 32 anni compiuti e un contratto fino al 2026. Se il fisico lo sosterrà, potrebbe allora rincorrere almeno Francesco Totti, che è 2° con 250 reti. Silvio Piola invece sembrerebbe al momento troppo distante per chiunque. Anche per una macchina come il laziale.

A Firenze si è trattato pure della 300^ presenza in Serie A per il capitano della Lazio. Dal 14 marzo 2009 al 10 ottobre 2022, con un solo anno e mezzo all’estero tra Borussia Dortmund e Siviglia. L’azzurro ha iniziato ad impressionare nella stagione 2013/14 con il Torino, 22 gol in 33 partite. Poi appunto la parentesi lontano dall’Italia, poco felice, un ritorno amaro in granata e la rinascita sotto la guida di Simone Inzaghi. A Roma ha collezionato numeri così straordinari che l’avvio di quest’anno era stato preoccupante fino alla trasferta di Cremona dove ha sistemato i conti con una doppietta. Ora si trova a 6 gol e 3 assist in 9 giornate, è quindi in testa alla classifica capocannonieri insieme a Marko Arnautovic. Eppure, ha avuto partenze migliori negli anni passati. Nella scorsa stagione, a questo stesso punto del cammino, si trovava a quota 8 gol, nel 19/20 a 10, nel 17/18 addirittura a 13. Con 6 reti ha eguagliato l’annata 16/17 e quella del 18/19. C’è una spiegazione se, pur avendo mantenuto un ottimo rendimento, non è stato sin qui straripante. La prima è che Sarri quest’anno richiede molta più partecipazione alla fase difensiva agli attaccanti quindi poi il numero 17 è meno lucido davanti al portiere. Inoltre, il capitano si era infortunato al malleolo il 7 maggio scorso e doveva ritrovare la condizione migliore nelle gare iniziali. Infine, l’allenatore lo ha sostituito soltanto contro lo Spezia, match in cui ha disputato 64 minuti. Del resto, è sempre stato in campo dall’inizio alla fine. Purtroppo la Lazio non dispone in rosa di una punta con le sue caratteristiche quindi cambiarlo diventa complicato. Ma in questo modo non riposa quasi mai e potrebbero risentirne le sue statistiche.

