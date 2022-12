Cristiano Ronaldo potrebbe giocare una parte importante nell’economia generale del processo. Tramite questo accordo privato, la Juventus si sarebbe impegnata a versare nelle casse del portoghese 19,9 milioni – corrispondenti a tre mensilità e apparentemente generate dalla famosa “manovra stipendi” - anche in caso di partenza da Torino. Nuove ombre sul caso CR7-Juventus: il club bianconero è in piena lotta legale per quanto riguarda le accuse di falso in bilancio per il triennio 2018-2020, e la scrittura privata tra la società torinese epotrebbe giocare una parte importante nell’economia generale del processo. Tramite questo accordo privato, la Juventus si sarebbe impegnata a versare nelle casse del portoghese– corrispondenti a tre mensilità e apparentemente generate dalla famosa “manovra stipendi” - anche in caso di partenza da Torino.

Manca la firma di CR7 sulla carta segreta?

Secondo nuovi dettagli divulgati dal Corriere della Sera però, CR7 non avrebbe firmato il documento per timore di una potenziale squalifica. Lo avrebbe invece affidato al suo team di commercialisti. La carta segreta dunque, riporterebbe le firme di un dirigente bianconero ma non dell’asso portoghese. A questo capitolo si aggiungono anche le intercettazioni tra Cesare Gabasio – capo dell’ufficio legale bianconero – e il ds Federico Cherubini recuperate dai pm: “Non arriverei all'estremo(...) di fare causa perché poi quella carta lì che devono tirar fuori non è che ci aiuti tanto a noi(...) nel nostro bilancio”. Gabasio parla di “quella carta lì che, quella carta famosa che non deve esistere teoricamente, no? (…) quindi sai se salta fuori (…) ci saltan alla gola tutto sul bilancio i revisori e tutto (…) poi magari dobbiamo fare una transazione finta”.

Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli, Serie A Credit Foto Getty Images

Il nodo Manchester United

In un altro audio, Maurizio Arrivabene riferisce ad Andrea Agnelli le difficoltà nelle trattative con il procuratore Jorge Mendes per il passaggio di Ronaldo allo United: "Abbiamo valutato bene tutti i numeri, anche perché ci sono i pregressi dei suoi stipendi maturati col Covid (…). Stiamo definendo il meccanismo per fare la nostra controfferta allo United. La controfferta) è lasciare il fisso e aumentare la parte del bonus visto che i pregressi di Ronaldo(...) ci abbiamo provato in tutti modi con Jorge ma non riusciamo a toccargli gli stipendi".

Secondo la Gazzetta dello Sport invece Ronaldo avrebbe in mano una copia dell’accordo di cui mai ha ricevuto la somma pattuita, poiché i quasi 20 milioni avrebbero dovuto essere versati dallo United sottoforma di bonus.

CR7: "A 37 anni e 8 mesi non ho nulla da dimostrare"

