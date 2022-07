E' già il colpo dell'estate, almeno quella italiana, Romelu Lukaku-Inter rischia davvero di spostare tutti i pronostici Sebastien Ledure al quotidiano L'Avenir. Tra i tanti temi trattati, l'intero affare con il Chelsea e il rapporto diretto con Lukaku: "Da quanto tempo lo conosco? Da cinque anni, grazie alla madre. Cominciava a porsi certe domande e ne parlava con qualcuno della sua compagnia. È così che ci siamo messi in contatto. Ci siamo visti due o tre volte all'Hotel Steigenberger, poi mi ha concesso di conoscere i suoi figli. A poco a poco Romelu ha preso fiducia. Aveva già deciso di lasciare l'agente Mino Raiola per Federico Pastorello". , almeno quella italiana,rischia davvero di spostare tutti i pronostici in favore dei nerazzuri. Con ogni probabilità, verrà ricomposta la coppia scudetto Lu-La e, a parlare della trattativa non sempre facile, è proprio l'avvocato del belgaal quotidianoTra i tanti temi trattati,

"Senza l'addio di Abramovich causa guerra l'operazione non sarebbe stata possibile"

"All'inizio nessuno ci credeva. La domanda era: come può un giocatore che è stato ceduto per più di 100 milioni di euro ad un club tornare nello stesso club che dice che non ci sono soldi per riprenderlo? E, per di più, bisogna sapere che durante il trasferimento l'anno scorso i rapporti tra l'ex dirigenza del Chelsea e la dirigenza dell'Inter erano molto tesi: senza il passaggio di proprietà al Chelsea, dubito fortemente che questa operazione si sarebbe potuta fare. Senza guerra forse avremmo comunque trovato una soluzione, ma sarebbe stato ancora più difficile".

"Non ha rinunciato a metà stipendio, sarà il più pagato in A"

Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o del 50%. Non è vero. Sarà il giocatore più pagato della Serie A. Tutte le parti in causa hanno fatto concessioni intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per Chelsea o Inter. Ci paga Romelu, non i club. Tanti grandi club avrebbero voluto Lukaku ma mai trattative serie perché lui ha deciso molto presto di tornare all'Inter. Ha parlato più volte con Inzaghi, come aveva fatto con Conte prima di firmare per l'Inter nel 2019, per assicurarsi di essere sulla stessa linea di pensiero".

"Cocciuto e determinato, ecco dove chiuderà la carriera"

"Me ne ha già parlato anche a me, ma non ha fissato un anno. Dovremo vedere se le condizioni sono giuste in quel momento. È un'idea che ha sempre avuto in mente quella di chiudere la carriera all'Anderlecht. E non conosco nessun giocatore determinato come Romelu. Quando prende una decisione, pochissime persone sono in grado di fargli cambiare idea. Ed è un fanatico di calcio! Questo spiega perché si è sentito infelice al Chelsea in questa stagione: Romelu ha bisogno di poter esercitare la sua passione".

