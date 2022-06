Romelu Lukaku e meno di un anno dopo il suo addio, tante cose sembrano non essere cambiate. Una cosa però cambierà rispetto al suo primo biennio interista, il numero di maglia. Già perché in questa sua Edin Dzeko, colui che un’estate fa ha dovuto tenere sulle proprie spalle il fardello di responsabilità dell’addio di Lukaku e che, pur al netto della carta d’identità e delle caratteristiche tecniche differenti, ha riscosso un ruolo di prim’ordine nello scacchiere di Inzaghi. è tornato e meno di un anno dopo il suo addio, tante cose sembrano non essere cambiate. Una cosa però cambierà rispetto al suo primo biennio interista,. Già perché in questa sua seconda avventura in maglia nerazzurra , Big Rom non indosserà la maglia numero 9 - con la quale ha segnato 64 gol in 95 presenze vincendo anche uno Scudetto che da queste parti mancava da 11 anni – ma sorprendentemente vestirà la n°90, con la 9 che resterà sulle spalle di, colui che un’estate fa ha dovuto tenere sulle proprie spalle il fardello di responsabilità dell’addio di Lukaku e che, pur al netto della carta d’identità e delle caratteristiche tecniche differenti, ha riscosso un ruolo di prim’ordine nello scacchiere di Inzaghi.

Colpo da 90

A spargere i primi indizi riguardo al nuovo numero di maglia del belga è stato proprio Steven Zhang che nel suo post su Instagram in cui ha ufficializzato il ritorno di Lukaku in nerazzurro ha twittato ‘Look who is back un pezzo da #90”, un hashtag #90 che voleva essere un indizio, poi confermato qualche ora dopo dall’account twitter del club nerazzurro che ha ribadito come Big Rom vestirà la numero 90.

Nella smorfia napoletana il numero che simboleggia la paura. E già ogni tifoso nerazzurro pregusta che ad avere paura saranno le difese che dopo 12 mesi d’assenza si ritroveranno di nuovo ad affrontare la Lu-La, una delle coppie gol più letali della storia recente della Serie A.

