Romelu Lukaku è costretto ad uno stop importante a causa di una distrazione dei flessori della coscia sinistra rimediata durante un allenamento domenica 28 agosto. Gli esami strumentali della giornata successiva hanno determinato lo scenario peggiore per Simone Inzaghi, che stando alle previsioni iniziali non lo avrà a disposizione prima della sosta nazionali in programma a fine settembre. Nella speranza che la rivalutazione della prossima settimana porti notizie più confortanti, è certo che Lukaku salterà i prossimi due impegni in Serie A, tra cui spicca il derby contro il Milan. Il tecnico dovrà fare a meno della coppia macchina da gol "Lu-La" e cambiare le carte già da oggi, data in cui l'Inter affronta la Cremonese al San Siro nel primo turno infrasettimanale della Serie A. La scelta per sostituire Lukaku dal primo minuto dovrebbe ricadere su Dzeko, mentre Correa resta l'alternativa numero due.

Romelu Lukaku, Inter, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

I tempi di recupero

occorrono dalle tre alle quattro settimane. Molto dipenderà anche da quante fibre sono coinvolte nell'infortunio, se si tratta quindi di una lesione parziale o più importante. Improbabile che la società provi di forzare i tempi di recupero per non rischiare che un giocatore così fondamentale nella scacchiera dei nerazzurri subisca una ricaduta, considerato pure il calendario condensato con i rivedremmo Big Rom in campo a partire dal weekend fra il 30 settembre e il 2 ottobre. Stando alle informazioni riportate dal Corriere dello Sport, per recuperare completamente da un problema muscolare di questo tipo. Molto dipenderà anche da quante fibre sono coinvolte nell'infortunio, se si tratta quindi di una lesione parziale o più importante. Improbabile che la società provi di forzare i tempi di recupero per non rischiare che un giocatore così fondamentale nella scacchiera dei nerazzurri subisca una ricaduta, considerato pure il calendario condensato con i Mondiali in Qatar in mezzo, ai quali sicuramente il belga non vorrà fare a meno. Perciò Lukaku resterà fermo presumibilmente per quattro settimane, in tal caso tornerebbe a disposizione dopo il 18 settembre. Ma in quella settimana è in programma la pausa riservata agli impegni delle nazionali, perciò se la situazione non dovesse migliorare

Quante e quali partite salta Lukaku?

Tirando le somme, se lo stop dovesse rispettare le previsioni e durare un mese, Lukaku salterà le prossime sei partite dell'Inter. L'infortunio dell'attaccante belga coincide infatti con uno dei periodi più impegnativi del calendario dei nerazzurri. Come già detto, oltre al match contro la Cremonese, Inzaghi non lo avrà a disposizione in vista del derby del 3 settembre. Una sfida a cui Big Rom ha sempre tenuto molto, andando sempre a segno nella precedente avvenutra all'Inter in tutti i cinque i confronti tra campionato e Coppa Italia col Milan. Gli altri match di Serie A a fortissimo rischio sono contro Torino e Udinese.

Lukaku sarà out per le prime due partite di Champions League, ossia il difficile esordio in casa contro il Bayern Monaco (7 settembre) e in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen la settimana dopo. Una batosta, considerato il Ma le brutte notizie per l'Inter non finiscono qua, perché quasi certamente, ossia il difficile esordio in casa(7 settembre) e in Repubblica Ceca contro illa settimana dopo. Una batosta, considerato il girone di ferro dei nerazzurri

Infortunio Romelu Lukaku, quali partite salta?

1. Inter-Cremonese (Serie A) 30/8 2. Milan-Inter (Serie A) 3/9 3. Inter-Bayern Monaco (Champions League) 7/9 4. Inter-Torino (Serie A) 10-11/9 5. Viktoria Plzen-Inter (Champions League) 13/9 6. Udinese-Inter (Serie A) 17-18/9

La possibile data del ritorno di Lukaku

La sosta però potrebbe fare bene al numero 90 nerazzurro, permettendogli di recuperare in tempo in vista di due big match. Se non ci dovessere essere intoppi, il rientro dotrebbe avvenire all'ottava giornata di campionato contro la Roma di Mourinho (non si sa ancora il giorno, la Lega deve ancora svelare il cartello degli anticipi e positicipi dalla sesta in poi). Sarebbe prezioso per l'Inter, dato che pochi giorni dopo è in programma la sfida contro il Barcellona in chiusura del girone d'andata di Champions League.

