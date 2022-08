Inter-Cremonese, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano martedí 30 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Alvini. L’Inter ha vinto 11 dei 14 confronti in Serie A contro la Cremonese (2N, 1P) e nella metà delle occasioni ha chiuso la partita mantenendo la porta inviolata.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Indisponibili: Lukaku

Squalificati: -

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini

Indisponibili: -

Squalificati: -

INTER-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Inter-Cremonese, martedí 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

La Cremonese ha vinto solo una delle 14 partite disputate al Giuseppe Meazza in Serie A (vs Inter e Milan), proprio in casa dell’Inter il 10 maggio 1992 con Gustavo Giagnoni in panchina (doppietta di Gustavo Dezotti).

L'Inter ha perso soltanto una delle 22 partite disputate di martedì in Serie A (1-3 v Novara il 20 settembre 2011 – anche all’epoca alla quarta giornata) - completano il bilancio per i nerazzurri 15 successi (inclusi tutti gli ultimi sei) e sei pareggi.

L'Inter ha vinto tutte le ultime otto sfide di Serie A contro formazioni neopromosse e solo una volta nella sua storia nella competizione ha registrato una striscia vincente più lunga contro avversarie provenienti dalla Serie B (10 di fila tra aprile 2002 e settembre 2003).

La Cremonese tornerà a giocare un Derby lombardo in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 1996 (sconfitta per 1-7 contro il Milan) - contro squadre della sua stessa regione, la squadra neopromossa ha registrato il 63% di sconfitte nel massimo campionato (29 su 46 - 6V, 11N).

Anche nello scorso campionato la prima sconfitta dell’Inter era arrivata contro la Lazio in trasferta (all’8ª giornata nel 2021/22), in quel caso i nerazzurri registrarono poi una striscia di 14 match senza perdere (11V, 3N). L’Inter non perde due partite di fila in campionato da marzo 2020 (v Lazio e Juventus in quel caso).

La Cremonese ha perso le prime tre partite per la prima volta in una singola stagione di Serie A. Includendo anche il campionato 1995/96, i grigiorossi hanno guadagnato solo due punti nelle ultime 10 gare nel massimo torneo.

Lautaro Martínez potrebbe prendere parte ad almeno una rete (tra gol e assist) in tutte le sue prime quattro partite stagionali per la prima volta in Serie A (un passaggio vincente contro il Lecce e gol contro Spezia e Lazio finora).

Lautaro Martinez ha partecipato a 16 marcature nelle sue ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (12G, 4A), dopo che nelle precedenti 10 aveva preso parte a soli quattro gol.

Il portiere della Cremonese Ionut Radu ha giocato quattro partite di Serie A con la maglia dell’Inter: dopo non aver concesso gol nelle prime due presenze (2016 vs Sassuolo e 2021 vs Sampdoria) ha subito tre reti nelle ultime due (2021 vs Roma e 2022 vs Bologna).

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

