È giusto che la gente critichi per le 5 sconfitte in A, che sono troppe, ma mancano tante partite. E, tralasciando il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: siamo tutte lì, non è solo e sempre l'Inter in crisi". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, La Juve una volta ha già rimontato 11 punti - dice l'esterno nerazzurro, autore di una E poi pensiamo all'anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile". ". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco fa capire senza troppi giri di parole che in casa Inter l'obiettivo scudetto è tutt'altro che accantonato, anzi: "- dice l'esterno nerazzurro, autore di una doppietta mercoledì sera a San Siro nel 6-1 contro il Bologna -.".

Sui ko contro Milan e Juventus

"La sconfitta col Milan, e mi è davvero difficile dirlo, è stata meritata. Con la Juve no: l'avevamo in mano, non ci hanno certo dominato. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità perché abbiamo perso per colpa nostra".

Sul Porto agli ottavi di Champions

"Non era la più facile, non esiste 'la più facile'. Era la migliore da pescare, quello sì. Ma dovremo affrontarlo al massimo come fosse il City o il Chelsea".

Sul peso della maglia dell'Inter

"Beh, a pesare sono altre cose. Il fatto di scendere in campo con lo stemma dell'Inter sul cuore è, semplicemente, la cosa più bella del mondo. Né più né meno".

A gennaio rivedremo rivedremo il vero Lukaku?

"Spero e penso di sì. Chi ha avuto così tanta voglia di tornare ha molto da dimostrare ai compagni e alla gente. Però pure Dzeko, Lautaro e Correa stanno facendo bene".

