Ad Appiano Gentile è tempo di accogliere volti nuovi e... meno nuovi: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, in particolare, sono tornati di nuovo assieme per sostenere i primi test fisici della nuova stagione. Al Suning Training Center si respira aria di ottimismo, per un duo già rodato e pronto a dichiarare aperta la caccia allo Scudetto. Il Toro e Big Rom lavoreranno per smaltire le ruggini della stagione passata lontani l'uno dall'altro, per poter ritrovare la magica formula che li portò a produrre 78 gol e 22 assist complessivi in due stagioni assieme.

I due attaccanti rientrano alla base nel terzo giorno di ritiro nerazzurro, e sosterranno subito una doppia sessione di allenamento. L'Inter di Inzaghi sarà chiamata all'esordio in Serie A contro il Lecce il 13 agosto, non prima di aver affrontato cinque amichevoli nel corso della preparazione estiva (contro Lugano, Monaco, Lens, Lione, Villarreal).

