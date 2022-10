Lukaku? Sono due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, però è molto motivato: finalmente, dopo tantissimo tempo, la lesione l'ha superata. A Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì. Deve ritrovare la sua condizione, ma vedendolo lavorare sono fiducioso". Simone Inzaghi, ai microfoni di Inter TV, ufficializza l'assenza di Lukaku per il match di sabato sera al Franchi Handanovic non è disponibile, partirà con noi come ha fatto contro la Salernitana. Viaggerà con la squadra e ci darà una mano, se dovesse servire c'è pronto Cordaz". ". Simone Inzaghi, ai microfoni di Inter TV, ufficializza l'assenza di Lukaku per il match di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina e confida di riavere a disposizione il bomber belga per il match di Champions League contro il Viktoria Plzen, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Il tecnico nerazzurro annuncia anche un'altra defezione: "".

"Quello che conta di più è ragionare partita per partita, adesso ne mancano tante alla sosta e ci dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile. C'è del distacco e davanti stanno correndo, l'obiettivo è recuperare punti in campionato e passare il turno in Champions".

"In trasferta dobbiamo fare di più. È normale che giocare nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi ci aiuti e ci agevoli, però anche sabato sera saranno tantissimi. Firenze è una trasferta difficile per tutti, questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più e siamo riusciti a lavorare abbastanza bene, adesso andiamo fiduciosi ad affrontare questa partita".

