il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Pupi è stato interrogato su A Trento, nell'ambito del Festival dello Sport, era presente anche. Pupi è stato interrogato su diversi temi , ma il primo è quello dell'eventuale riconferma di Simone Inzaghi alla guida della squadra.

C'è sempre stata fiducia su Inzaghi. Come si rilancia l'Inter? Essendo consapevoli della nostra forza. Dobbiamo essere una squadra resiliente, umile, e poi dipenderà dalla nostra bravura di essere protagonisti perché io sono convinto che ci siano i presupposti per poterlo fare.

Zanetti parla anche di mercato e dell'occasione sfumata con Paulo Dybala: "Rimpianto? No, c'è stata una trattativa. Noi abbiamo preso Lukaku e il parco attaccanti era al completo, sarebbe stato difficile prendere uno dello spessore di Dybala. A Roma lo vedo felice, conosco bene anche Mourinho che lo farà rendere al meglio. Lautaro? Lo abbiamo seguito a lungo. Abbiamo pensato che fosse un buon profilo per l'Inter ragionando non sull'immediato ma nel giro di 5 anni. Sta andando bene, è un punto di riferimento dell'Inter e della Nazionale, sta facendo quello che deve fare un grande calciatore. È un patrimonio dell'Inter".

A proposito di Lukaku, il recupero sta procedendo bene: "Lukaku sta tornando. Spero davvero che possa essere a disposizione della squadra al più presto". Sarà probabile vederlo in campo già alla ripresa del campionato, nella sfida con la Roma dell'ex Mourinho: "Un grande allenatore, di grande personalità. José ci ha fatto fare il salto di qualità in Europa creando un gruppo di uomini che ha alzato la Champions a Madrid. L'anno del Triplete avevamo una grande mentalità, accettavamo di perdere solo se l'altra squadra faceva cose straordinarie".

