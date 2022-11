Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà, e avevano forzato i fan nerazzurri presenti ad andarsene, con le buone e con le brutte maniere. In questi giorni si sono tenute le indagini e gli uomini della Digos hanno analizzati i filmati delle telecamere dello stadio, riuscendo così ad individuare i responsabili delle violenze. Il Questore di Milano ha deciso. Quattro Daspo e niente tamburi, bandiere, megafoni e striscioni in Curva Nord per la sfida di mercoledì contro il Bologna a San Siro . Queste le conseguenze che il tifo dell’Inter subirà in seguito a quanto avvenuto all’intervallo di Inter-Sampdoria . Quella sera i capi avevano deciso di svuotare il settore come forma di rispetto per la morte di, storico capo ultrà, e avevano forzato i fan nerazzurri presenti ad andarsene, con le buone e con le brutte maniere. In questi giorni si sono tenute le indagini e gli uomini della Digos hanno analizzati i filmati delle telecamere dello stadio, riuscendo così ad individuare i responsabili delle violenze.

I PROVVEDIMENTI PER INTER-BOLOGNA

Il Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura), supportato dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica il cui vertice è il Prefetto, ha scelto di punire anche il settore oltre ai quattro singoli colpevoli. Tuttavia, ha preferito non chiudere la Curva per la prossima sfida in casa, Inter-Bologna, perché così sarebbero stati colpiti anche coloro che già in Inter-Sampdoria hanno subito un torto dovendo lasciare San Siro. Il Gos ha dunque trovato un compromesso: divieto di accesso ed esposizioni di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi per il match di mercoledì 9 novembre. Un provvedimento che riguarda soltanto gli ultrà, che a questo punto però potrebbero anche scegliere in reazione di non presentarsi.

Vista della curva nord vuota durante Inter-Sampdoria - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

I QUATTRO DASPO

Sono quattro i Daspo emessi dal Questore di Milano al termine delle analisi approfondite degli inquirenti, i quali si sono basati sulle testimonianze comparse su social, tv e giornali e soprattutto sulle immagini raccolte dalle telecamere dello stadio. Per individuare i soggetti colpevoli è stato necessario infatti ottenere frame che cancellassero i dubbi sull’identità delle persone da punire. Il reato per cui sono stati deferiti è quello di violenza privata. Tra i quattro incriminati ci sarebbe un 52enne della provincia di Varese, pregiudicato, già con un precedente di Daspo. La nuova punizione è di 5 anni. 2 anni invece per un 31enne milanese e per un 18enne sempre milanese, accusato di aver strattonato e spintonato uno fino a farlo cadere. Infine, un 22enne incensurato che dovrà scontare 1 anno di Daspo.

