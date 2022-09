La famiglia Zhang, infatti, secondo Fabrizio Biasin, giornalista vicino alla avrebbe dato mandato a Goldman Sachs per vendere il club. La richiesta sarebbe di 1,2 miliardi. Questo non vuol dire che l’Inter sarà ceduta a breve, ma che inizia la ricerca di un nuovo acquirente. La valutazione complessiva è comprensiva del debito finanziario di circa 400 milioni. E’ possibile quindi che Suning faccia persino una minusvalenza, considerato che ha investito oltre 660 milioni nella società e dalla trattativa non si intascherebbe l’equivalente del debito. La voce di una possibile cessione dell’Inter era nell’aria da qualche giorno, e ora sembra prendere piede ancora di più., infatti, secondo Fabrizio Biasin, giornalista vicino alla dirigenza nerazzurra . La richiesta sarebbe di. Questo non vuol dire che l’Inter sarà ceduta a breve, ma che inizia la ricerca di un nuovo acquirente. La valutazione complessiva è comprensiva del debito finanziario di circa 400 milioni. E’ possibile quindi che Suning faccia persino una minusvalenza, considerato che ha investito oltre 660 milioni nella società e dalla trattativa non si intascherebbe l’equivalente del debito.

Rimane da chiarire il ruolo di Oaktree, che ha prestato 275 milioni di euro a Suning nel maggio 2021, da restituire entro il maggio 2024. Come pegno per il finanziamento ci sono le quote del club. Dunque, se la famiglia Zhang non dovesse ripagare l’intera cifra (con gli interessi), Oaktree diventerebbe proprietario dei nerazzurri in quanto avrebbe la maggioranza. Al momento però sembra che al fondo americano non interessi questo scenario. Perciò a Suning resta una sola possibilità: vendere il club per ripagare i debiti.

