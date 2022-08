Romelu Lukaku. Il giorno X si avvicina anche per l'Inter: il 13 agosto, alle 20:45, i nerazzurri di Simone Inzaghi avvieranno il loro percorso di campionato allo stadio Via del Mare. Ad affrontare la neopromossa Lecce anche lui, Il belga è tornato alla base milanese dopo la fallimentare parentesi al Chelsea, dove non ha mai trovato ritmo e stimoli per segnare. Tutto è pronto per tornare a lavorare in coppia con Lautaro Martinez e ricucirsi sul petto il tricolore strappato dai cugini rossoneri la scorsa stagione.

Nell'anteprima di un'intervista a DAZN, Big Rom ha parlato di obiettivi personali e di squadra: "Ve lo dico onestamente: io penso solo allo scudetto. Questa per me è la cosa più importante, non mi interessa la classifica marcatori. I gol arrivano, non mi importa dei traguardi individuali".

Di gol con la casacca nerazzurra se ne è intascati tanti, ben 64 in due stagioni, grazie al meraviglioso concerto della LuLa. Ma quale gol è rimasto impresso nella memoria del belga? "Nel 3-0 contro il Milan. Ma anche bello il gol a Napoli, quando abbiamo vinto 3-1", risponde Romelu senza esitare più di tanto. Nel ritiro ad Appiano Gentile, l'attaccante belga ha ritrovato i fedeli volti dello Scudetto 2020/2021: "Il rapporto con Lautaro? Fenomenale, speciale. Quello con Barella? Bello, onesto, sincero. Brozovic? Scherziamo tutto il giorno, però quando devi andare in guerra lui c’è”.

Lukaku saluta i tifosi e parte il coro "Chi non salta è rossonero"

