La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte e grande attesa, ovviamente, c’è anche per casa Inter, dove dopo il titolo sfumato lo scorso anno c’è grande voglia di rivalsa. L’ad Giuseppe Marotta però, intervenuto ai microfoni di DAZN, dice la sua sulla stagione che sta per incominciare e prova a spostare abilmente la pressione altrove: “La seconda stella è un sogno. Bisogna avere il coraggio di tramutare i sogni in qualcosa di concreto. La Juventus è favorita in ogni competizione, lo sarà anche quest'anno. Per le prime posizioni ci sono anche Milan, Roma e Napoli”.

Oltre a Marotta però, anche Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming. L'allenatore nerazzurro conferma ancora una volta di essere soddisfatto della stagione scorsa: "Avrei messo una firma grandissima per com'è finito il campionato. Per far diventare stratosferica la stagione è mancato lo Scudetto, per due punti, cercheremo di farlo quest'anno. Abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione".

Un Inzaghi che prosegue poi parlando del nuovo arrivo, o meglio, del ritorno di Romelu Lakaku: "Ha tantissimo entusiasmo. La società è stata molto brava a riportarlo qui, sono soddisfatto di averlo qua. Già l'anno scorso siamo stati il miglior attacco, con Romelu avremo più soluzioni".

Infine, inevitabile, la questione Milan, con un testa a testa verso la seconda stella che sarà argomento stagionale: "Ci siamo incontrati con il Milan quattro volte tra Coppa e campionato, una vittoria a testa e due pareggi. Nelle coppe europee abbiamo fatto meglio noi, loro meglio in campionato. Hanno fatto qualcosa di straordinario".

