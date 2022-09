Brutte notizie per l'Inter: Marcelo Brozovic, che si era infortunato domenica sera durante il match di Nations League Austria-Croazia, si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno confermato quello che si temeva: il centrocampista croato è infatti alle prese con una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo terranno lontano dal campo per almeno un mese. Le condizioni di Brozovic verranno in ogni caso rivalutate dallo staff medico dell'Inter al suo rientro in Italia e solo allora verrà elaborata una diagnosi precisa.

Marcelo Brozovic Credit Foto Getty Images

Quali partite potrebbe saltare Brozovic?

1 ottobre Serie A Inter-Roma 4 ottobre Champions Inter-Barcellona 8 ottobre Serie A Sassuolo-Inter 12 ottobre Champions Barcellona-Inter 16 ottobre Serie A Inter-Salernitana 22 ottobre Serie A Fiorentina-Inter 26 ottobre Champions Inter-Viktoria Plzen

Sembra quindi scontato che l'Inter dovrà fare a meno del suo regista per tutto il mese di ottobre. In campionato, in ogni caso, il croato non avrebbe preso parte alla sfida di sabato contro la Roma causa squalifica. Pronto Asllani, ma l’allarme interista suona per le successive sfide. Martedì 4 ottobre a San Siro arriva il Barçellona, poi il 12 ci sarà il ritorno al Camp Nou: la doppia sfida contro i blaugrana è decisiva per le speranze di qualificazione agli ottavi degli uomini di Simone Inzaghi.

