Finalmente Romelu Lukaku : come previsto l'attaccante belga, fermo da fine agosto a causa di un problema muscolare, è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra. Crescono sensibilmente, quindi, le possibilità di vederlo nell'elenco dei convocati per il match che i nerazzurri giocheranno sabato sera al Franchi contro la Fiorentina . Lukaku dovrebbe andare in panchina, anche se l'ultima parola spetterà a Inzaghi.

In panchina con i viola e dall'inizio col Plzen?

Finora, infatti, sia lo staff medico che il tecnico nerazzurro si sono mossi con i piedi di piombo durante il periodo di riabilitazione di Lukaku. L'obiettivo è quello di azzerare i rischi legati a un'eventuale ricaduta. Ecco perché il rientro in squadra del belga, che tra un mese dovrà giocare i Mondiali in Qatar, avverrà gradualmente. La tabella di marcia ipotizzabile potrebbe essere la seguente: panchina iniziale e uno spezzone di partita contro la Fiorentina, maglia da titolare mercoledì in Champions League a San Siro contro il Viktoria Plzen.

