Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con un big match molto atteso quello fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. I nerazzurri e i giallorossi sono chiamati a fare risultato per non perdere contatto dall’arrembante Napoli, ripartito con una convincente vittoria al ‘Maradona’ contro il Torino . La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi - inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol). Queste le scelte dei due tecnici per la sfida del ‘Meazza’ (qui la DIRETTA SCRITTA ), valida per l’ottava giornata di campionato.