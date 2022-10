Dopo il rocambolesco e spettacolare 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona , l'Inter torna di scena a San Siro in campo per il lunch match contro la Salernitana di Davide Nicola. Nello scorso campionato, l'Inter vinse entrambe le sfide contro i campani per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi dalla stessa Inter nel 1999 contro il Lecce - mai una formazione ha ottenuto tre vittorie di fila con almeno cinque reti di scarto su una singola avversaria nella storia della competizione. Andiamo a vedere le scelte di Inzaghi e Nicola per questo match valido per la 10ª giornata di Serie A e in cui i nerazzurri proveranno a risorpassare la Juventus, tornata alla vittoria nel derby della Mole contro il Torino