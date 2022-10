Inter-Sampdoria, match valido per la 12esima giornata di Serie A 2022-23 e disputato a San Siro, è terminato sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri. I gol portano la firma di De Vrij, Barella e Correa. La gara è stata arbitrata da Luca Massimi della sezione di Termoli. Con questo risultato l'Inter, che centra il quarto successo di fila in campionato, sale a quota 24 punti agganciando momentaneamente Lazio e Atalanta e riportandosi a -8 dal Napoli. Ottava sconfitta stagionale per la Samp che rimane ferma al terzultimo posto in classifica a quota 6. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6,5 - L'unica parata seria è quella di piede sulla stoccata di Pussetto nel finale. Puntuale anche nelle uscite alte.

Milan SKRINIAR 6,5 - Serata più tranquilla per lui non poteva esserci. Si limita all'ordinaria amministrazione senza sbavature e nella ripresa va a un passo dal gol.

Stefan DE VRIJ 7,5 - Sblocca il risultato con un'incornata che fulmina Audero. Nel traffico davanti a Onana si destreggia senza problemi, i palloni alti sono tutti suoi. Finalmente una prova convincente.

Alessandro BASTONI 6,5 - Illuminante il tracciante per il gol del 2-0 di Barella. Sempre attento e reattivo quando si tratta di difendere. Rimedia un giallo e Inzaghi gli risparmia gli ultimi 20 minuti.

dal 69' Francesco ACERBI 6 - In campo nel finale, gestisce senza particolari problemi l'ultimo quarto di partita.

Denzel DUMFRIES 6,5 - Si accende a sprazzi, forse condizionato dal problema fisico accusato durante il riscaldamento. Quando accelera, però, è imprendibile.

dal 79' Raoul BELLANOVA s.v. - In campo nei minuti finali, troppo poco per giudicarlo.

Nicolò BARELLA 7,5 - La rete del 2-0 è un triplo capolavoro: l'inserimento, il controllo e il destro sotto la traversa. Terzo gol consecutivo, il quinto complessivo in campionato. Indemoniato.

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Sempre più a suo agio nel ruolo di play davanti alla difesa. Lucido e determinato, impreziosisce la sua prova con l'assist dalla bandierina per il gol di De Vrij.

dall'83' Kristjan ASLLANI s.v. - In campo solo nei minuti finali, ingiudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Gestisce saggiamente tutti i palloni che gli capitano tra i piedi. La sua presenza garantisce equilibrio alla squadra.

Federico DIMARCO 6,5 - Solito moto perpetuo sulla sinistra. Macina chilometri e ha il piede caldissimo. Ormai è una certezza per Inzaghi.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Arretra spesso sulla trequarti costringendo Colley a seguirlo. Ottima intesa con Dzeko, un pericolo costante per la Samp.

dal 68' Romelu LUKAKU 6 - Torna anche in campionato. Lotta, fa a sportellate con i difensori della Samp ma stavolta - a differenza di mercoledì in Champions - non trova la via del gol.

Edin DZEKO 6,5 - È lui il primo a impensierire Audero con un sinistro rasoterra. Stavolta non segna, ma è un dettaglio. Punto di riferimento fondamentale per la squadra.

dal 68' Joaquin CORREA 7 - Blinda il risultato con un gol straordinario: coast to coast e destro potente sotto l'incrocio dei pali. Prodezza da standing ovation.

All.: Simone INZAGHI 7 - La sua Inter è tornata a esprimersi a livelli altissimi per qualità e intensità di gioco. La striscia di vittorie di fila in campionato (4) inizia a essere importante. Ha avuto il merito di riprendere in mano la squadra lasciandosi alle spalle un periodo difficile: basti pensare che il suo ottobre era iniziato con il ko di San Siro contro la Roma. Sognare la rimonta scudetto è lecito.

Henrikh Mkhitaryan e Manolo Gabbiadini durante Inter-Sampdoria - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Sui gol non può nulla, evita un passivo più pesante con un paio di parate non semplici su Dzeko e Lautaro.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Regge nella prima parte di gara, ma nella ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca come tutti i suoi colleghi di reparto. Dimarco lo mette in grande difficoltà.

Alex FERRARI 4,5 - Sul gol di De Vrij si fa rubare il tempo dall'olandese e la distrazione si rivela fatale. Fuori posizione anche in occasione del raddoppio: il lancio di Bastoni lo trova del tutto impreparato.

Omar COLLEY 5 - I movimenti di Lautaro lo mandano in tilt. Lascia voragini in mezzo, serata da dimenticare.

Bruno AMIONE 5 - In apnea dal primo all'ultimo minuto, va puntualmente in difficoltà di fronte alle sfuriate offensive dell'Inter.

Gerard YEPES LAUT 5 - Rischia il rosso già nel primo tempo. In mezzo al campo tocca pochissimi palloni e Stankovic lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Il suo ingresso in campo non sposta di un millimetro gli equilibri della gara. Fa poco filtro e ha poche idee dalla metà campo in avanti.

Gonzalo VILLAR 5,5 - I palloni spesso passano dai suoi piedi, ma a velocità ridotta. In quel ruolo serve ben altro alla Samp per aumentare il volume di gioco.

dal 52' Valerio VERRE 5 - Entra per dare maggiore incisività alla Samp negli ultimi 30 metri, ma rimedia subito un giallo e fa da spettatore alla sgasata di Correa che porta al 3-0.

Mehdi LERIS 5,5 - Qualche accelerazione, ma anche tanta (troppa) confusione.

Filip DJURICIC 5,5 - Nel primo tempo si fa vedere con qualche fiammata sulla trequarti, poi col passare dei minuti si vede sempre meno.

dal 78' Tomas RINCON - In campo nel finale quando ormai la partita è decisa. Non giudicabile.

Manolo GABBIADINI 5 - Gioca largo a destra, pronto ad accentrarsi appena si crea il varco giusto. Ci mette impegno, ma non punge mai.

dal 78' Daniele MONTEVAGO s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Francesco CAPUTO5 - Si presenta al match non al top della condizione, e si vede. Servito poco e male dai compagni, la sua partita non va più in là di qualche sponda.

dal 66' Ignacio PUSSETTO 6 - Ha sul piede la palla dell'1-3 ma Onana gli dice no. Merita la sufficienza perché l'occasione più grossa della Samp ha la sua firma.

All.: Dejan STANKOVIC 5 - La Samp non ha un cattivo approccio alla partita, ma dopo il gol di De Vrij la partita ha poca storia. Squadra a tratti sbilanciata e sfilacciata. Serve ben altro per centrare la salvezza.

