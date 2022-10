Inter-Sampdoria, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 29 ottobre alle ore 20:45. L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A al Meazza contro la Sampdoria: solo tra il 1984 e il 1990 i nerazzurri hanno registrato una striscia di vittorie più lunga in casa contro i blucerchiati (sei in quell'occasione).

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Dalbert

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Murillo, Murru, Winks

INTER-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Inter-Sampdoria, sabato 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

L'Inter è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (8V, 1N), con l'unica sconfitta nel parziale arrivata il 6 gennaio 2021 con Antonio Conte in panchina.

L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A al Meazza contro la Sampdoria: solo tra il 1984 e il 1990 i nerazzurri hanno registrato una striscia di vittorie più lunga in casa contro i blucerchiati (sei in quell'occasione).

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l'Inter (2-1 il 3 aprile 2017, firmato da Schick e Quagliarella) - completano il parziale 14 successi nerazzurri e cinque pareggi.

L'Inter non pareggia da 20 partite di Serie A, la sua striscia più lunga nella competizione dall'inizio degli anni '40 (23 in quell'occasione) - l'ultima squadra ad aver registrato 21 gare senza segni X nella competizione è stata la Lazio, tra gennaio e maggio 2021 (con Simone Inzaghi in panchina).

Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 2021 (v Salernitana e Verona con D'Aversa in panchina).

L'Inter è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A (sei) - dall'altra parte, nessuna formazione ne ha incassati più della Sampdoria nello stesso parziale di gara (cinque).

La Sampdoria ha il peggior attacco di questo campionato con sei reti: è il peggior bottino per i blucerchiati dopo 11 gare di campionato dal 1975/76 - in generale le ultime formazioni ad aver registrato così pochi gol a questo punto della stagione sono state Benevento (quattro) e Sassuolo (sei) nel 2017/18.

Edin Dzeko ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, ma non trova la rete da sette presenze interne di campionato: questa è la seconda striscia più lunga per il bosniaco in casa nella competizione dopo quella di 12 con la Roma tra maggio 2018 e aprile 2019.

Lautaro Martínez è il giocatore che in questo campionato ha tentato più tiri totali (43) e nello specchio (15) - l'argentino ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime due presenze di Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle cinque precedenti.

Manolo Gabbiadini ha segnato un solo gol in 10 sfide contro l'Inter in Serie A, proprio nella sua ultima sfida con i nerazzurri, nel febbraio 2019 al Meazza - l'attaccante della Sampdoria non segna in trasferta in campionato dal 22 dicembre 2021, all'Olimpico contro la Roma (sette gare esterne a secco da allora).

