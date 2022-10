Gli ultras dell'Inter hanno abbandonato la curva Nord di San Siro alla fine del primo tempo del match vinto 3-0 dai nerazzurri contro la Sampdoria per manifestare il proprio cordoglio nei confronti di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà nerazzurro ucciso nel corso di una sparatoria avvenuta a Milano poco prima della partita. Boiocchi, che aveva 69 anni, sarebbe stato vittima di un agguato: sarebbe stato colpito da un'arma da fuoco al torace a Figino (periferia ovest della città) non lontano dalla propria abitazione. Trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli ultras interisti, dopo avere ritirato gli striscioni e smesso di cantare fin dai primi minuti del match, hanno deciso di svuotare l'intero settore durante l'intervallo della partita. Boiocchi, come precisato dal Corriere della Sera, aveva scontato in totale 26 anni di carcere scontando 10 condanne definitive per vari capi di imputazione tra cui associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, associazione a delinquere, porto e detenzione illegale di armi. Sul suo omicidio indaga la Squadra mobile.

