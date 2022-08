Brutta tegola per l'Inter, soprattutto in vista del Derby di sabato contro il Milan: Romelu Lukaku si è fermato in allenamento, per un risentimento alla coscia sinistra. Salta certamente la sfida con la Cremonese in programma martedì 30 agosto, ma anche la stracittadina con i rossoneri ( sabato a San Siro ) è a rischio. Lo riporta SkySport.